Google Essentials: Neue Windows-App für den schnellen Zugriff auf Google-Dienste – vorinstalliert auf PCs von HP

Google drängt mit wahnsinnig langsamer Geschwindigkeit auf den Desktop, den man über viele Jahre sehr stiefmütterlich behandelt hat – aber das könnte sich bald ändern. Denn jetzt macht man einen überraschenden Schritt, der mittelfristig große Auswirkungen haben könnte: Die neue Desktop-App Google Essentials soll dafür sorgen, dass wichtige Google-Dienste am Desktop deutlich sichtbar und schnell aufzurufen sind.



Die wirklich großen Desktop-Apps aus dem Hause Google kann man an einer Hand abzählen, wobei viele Nutzer wohl schon bei Google Chrome aufhören dürften. Tatsächlich gibt es mit dem Google Play Store, Nearby Share sowie einigen Progressive Web Apps aber sehr viel mehr zu entdecken. Jetzt will man den Nutzern all diese Apps näher bringen und fasst sie im Paket Google Essentials zusammen.

Bei Google Essentials handelt es sich um eine App, die die wichtigsten Google-Dienste für den Desktop auflisten und eine schnelle Installation sowie Nutzung ermöglichen soll. Die App selbst wird wohl keine Google-Dienste enthalten, sondern diesen auf Knopfdruck herunterladen – was gerade im Fall der PWAs in sekundenschnelle durchgeführt werden kann. Wie diese App genau aussieht und wie tief sie auf den Windows-Computern integriert ist, verrät der Google-Blog nicht. Die App wird ab sofort auf allen neuen HP-Computern vorinstalliert sein, weitere Marken sollen in Kürze folgen.

Zum Umfang heißt es, dass unter anderem Google Fotos, Google Messages, Google Quick Share, Google Play Games, Drive, Docs und Kalender enthalten sind. Außerdem soll es Google One Probe-Abos geben. Ob auch Google Chrome im Paket enthalten ist, ist nicht bekannt.

» Android 15: Das ist der neue Desktopmodus – Google bringt flexible App-Fenster und Funktionen (Videos)

[Google-Blog]