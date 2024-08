Android 15: Google veröffentlicht neue Feature Drop Beta für die Pixel-Smartphones; Android 15 QPR1 Beta

Wie vor wenigen Tagen angekündigt, legt Google jetzt nach: Vor wenigen Minuten wurde die erste Android 15 Beta der QPR-Schiene veröffentlicht, die uns in den nächsten drei Monaten begleiten und möglicherweise einige neue Features bringen wird. Die neue Beta, auch als ‚Feature Drop Beta‘ bezeichnet, wird nun bis Anfang Dezember laufen. Der Rollout beginnt ab sofort für alle Pixel-Smartphones, die sich noch im Beta-Channel befinden.



Viele Pixel-Nutzer warten auf den finalen Release von Android 15, doch dieser ist noch immer nicht verfügbar und wird wohl nicht vor Anfang September ausgerollt. Stattdessen legt man jetzt mit der Android 15 QPR1 Beta nach, die alle Beta-Nutzer automatisch erhalten und nun weitere drei Monate im Beta-Kanal verweilen müssen. Das finale Android 15 gibt es für diese Nutzer nicht – alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Aufbauend auf der ersten Veröffentlichung von Android 15 aktualisieren wir die Plattform weiterhin mit Korrekturen und Verbesserungen, die dann auf unterstützten Geräten bereitgestellt werden. Diese Veröffentlichungen erfolgen vierteljährlich durch Quarterly Platform Releases (QPRs), die im Rahmen von Feature Drops sowohl an AOSP als auch an Google Pixel-Geräte geliefert werden.