Android 15: Google kündigt neue Beta an – Pixel-Nutzer sollten jetzt schnell reagieren; QPR1 Beta kommt

Wir warten seit Wochen gespannt auf den finalen Release von Android 15 und Google ist schon wieder einen Schritt weiter: Noch vor dem Rollout der stabilen Version dürfte man in Kürze die erste Android 15 QPR1 Beta starten, die jetzt mehr oder weniger offiziell angekündigt wurde. Das bedeutet, dass Beta-Nutzer aktiv werden müssen, wenn sie die QPR1 nicht haben möchten.



Google hat bei Android schon mehrfach den übernächsten Schritt vor dem nächsten getan – und so wird es wohl auch diesmal sein. Denn man hat nun die Android 15 QPR1 Beta in Aussicht gestellt, die in wenigen Tagen veröffentlicht werden und dann bis Dezember laufen soll. Diese wird wohl noch vor dem stabilen Android 15 veröffentlicht, das wir aufgrund des letzten Beta-Release heute Nacht jetzt erst für Anfang September erwarten.

Wer an der Android 15 Beta teilgenommen hat und das Beta-Abenteuer nun beenden möchte, muss zeitnah aktiv werden. Denn über den Beta-Kanal wird in Kürze die QPR1 Beta ausgespielt, sodass ihr die stabile Android 15-Version nicht erhalten werdet und mindestens drei weitere Monate in der Beta festhängt. Diese lässt sich nur JETZT ohne Datenverlust verlassen oder anschließend erst wieder im Dezember 2024.

Verlasst also einfach auf dieser Seite den Beta-Kanal ODER ignoriert das Angebot für die nächste Android 15 QPR1 Beta – sofern ihr das automatische Update nicht aktiviert habt. Warum Google es wieder etwas kompliziert machen muss, so wie es schon bei Android 13 und Android 14 der Fall war, lässt sich schwer nachvollziehen.

[9to5Google]

