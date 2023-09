Pixel 8 & Pixel Pro: Verkaufsstart wohl schon am 12. Oktober + neue Hands-on Fotos des Pixel 8 Pro

Google wird in genau einer Woche die Pixel 8-Smartphones vorstellen, über die wir in den letzten Tagen sehr viel erfahren haben. Viele Leaks abseits von frühen Hands-ons sind nicht mehr zu erwarten, doch jetzt gibt es noch einmal zwei kleine Informationshäppchen: Glaubt man den Leakern, wird die Vorbestellungsphase gerade einmal acht Tage dauern und die Smarphones somit schon übernächste Woche in den Verkauf gehen. Außerdem gibt es zwei neue Bilder.



Die Pixel 8-Smartphones sind in den letzten Tagen mehrfach geleakt worden und nachdem wir euch heute früh bereits die Lifestyle-Bilder gezeigt haben, gibt es jetzt noch zwei Hands-on Fotos aus unbekannter Quelle. Sie zeigen das Pixel 8 Pro in voller Pracht, enthalten aber keine interessanten neuen Details zu den Geräten. Es ist zu erwarten, dass es in den nächsten Tagen noch viele weitere solcher Bilder und Videos geben wird.

Pixel 8-Smartphones starten am 12. Oktober in den Verkauf

Glaubt man den Leaks, dann wird Google die Pixel 8-Smartphones nach der Vorstellung am 4. Oktober nur acht Tage später in den Verkauf bringen. Gleich mehrere Leaks sprachen in den letzten beiden Tagen von einem Verkaufsstart am 12. Oktober. Es ist davon auszugehen, dass das dann auch für den europäischen bzw. deutschen Markt gelten wird.

