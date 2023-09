Amazon: Jetzt einen 15 Euro Gutschein für die Prime Deal Days sichern – so könnt ihr das Guthaben erhalten

In wenigen Wochen starten beim Onlinehändler Amazon die Amazon Prime Deal Days, die zwei Tage voller starker Angebote versprechen und Preise in Aussicht stellen, die schon lange nicht mehr so tief gefallen sind. Wer noch mehr sparen möchte, kann das jetzt bereits vorsorglich tun: Mit nur wenigen Klicks (und den notwendigen Voraussetzungen) sichert ihr euch einen 15 Euro Amazon-Gutschein.



Die Amazon Prime Deal Days stehen vor der Tür und werden euch am 10. und 11. Oktober viele starke Aktionen bringen. Es wird wohl mit dem üblichen Prime Day vergleichbar sein, den man in diesem Jahr nicht auf das doppelte Event ausreizen, sondern unter einer ähnlichen Marke veranstalten will. Ihr könnt euch schon jetzt darauf vorbereiten und mit nur wenigen Klicks sowie den notwendigen Voraussetzungen einen 15 Euro Amazon-Gutschein sichern.

Alles was ihr dafür tun müsst, ist erstmalig Amazon Photos zu nutzen. Das ist an keinen Nutzungsumfang geknüpft, sondern ihr müsst lediglich einmalig die App herunterladen und mindestens ein Foto hochladen. Beides solltet ihr zum ersten Mal getan haben und ihr müsst ein aktives Prime Abo-besitzen (was ihr als Prime Deal-Interessierte aber ohnehin haben solltet). Ist beides der Fall, dann führt diese beiden Schritte einfach einmalig aus und ihr erhaltet innerhalb von vier Tagen den 15 Euro-Gutschein per E-Mail. Der Gutschein kann nur an den beiden Aktionstagen eingelöst werden.

Ihr solltet das einfach einmal ausprobieren. Klickt einfach auf diesen Link und ihr seht sofort, ob ihr für die Aktion in Frage kommt oder nicht. Solltet ihr euch also nicht mehr an eine etwaige Nutzung von Amazon Photos erinnern, werdet ihr es dort erfahren. Probiert es aus, es tut nicht weg und im besten Fall habt ihr einen Gutschein in Höhe von 15 Euro, der außer den beiden Einlösungstagen an keine weiteren Bedingungen geknüpft ist.

» 15 Euro-Gutschein für Amazon Prime Deal Days sichern

» Vier Monat Amazon Music Unlimited gratis nutzen

» Aktuelle Amazon-Angebote