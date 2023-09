Pixel Update: Umfangreiche Pixel 8-Leaks, Pixel Watch 2-Leaks, Googles Update-Revolution und vieles mehr

Eine weitere sehr spannende Pixel-Woche geht zu Ende, denn sie brachte uns in den letzten Tagen unzählige neue Leaks rund um die kommende Pixel Watch 2, die Pixel 8-Smartphones, den neuen Tensor-Chip, dem Pixel 8a und Googles kommender Update-Revolution. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab die erwartete Flut an Leaks zu den kommenden Pixel 8-Smartphones, zur Pixel Watch 2, zu Googles Plänen mit sieben Jahren Updates und dem Release der kommenden Produkte. Aber es gab auch Software-Updates, wie etwa im Pixel Launcher, Teardown-Entdeckung und mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

So könnt ihr die Android 14 Beta auf Pixel-Smartphones installieren

Google ist noch vor dem finalen Release von Android 14 wieder in das Beta-Programm eingestiegen. Wir zeigen euch, wie ihr mit einem Pixel-Smartphone sehr einfach daran teilnehmen könnt.

» Android 14 Beta auf Pixel-Smartphones installieren – so gehts

Alle Infos zu den Pixel 8-Smartphones

Wir haben euch alle Informationen zu den Pixel 8-Smartphones zusammengefasst, vor gerade einmal sechs Tagen. Mittlerweile gibt es sehr viel mehr Informationen – siehe die folgenden Leaks.

» Alle Infos zu den Pixel 8-Smartphones









Tensor wird stark ausgebaut

Google ist jetzt bei der dritten Tensor-Generation angekommen und es zeigt sich, dass man damit die erste Hürde genommen hat, um größere im SoC-Markt zu erreichen. Bereits ab der fünften Generation könnte man deutlich mehr Kontrolle über den Chip übernehmen.

» Google zündet die nächste Tensor-Stufe

Alle Infos zur Pixel Watch 2

Wir haben euch vor sechs Tagen alle Infos zur Pixel Watch 2 zusammengefasst. Mittlerweile gibt es schon wieder deutlich mehr Informationen, die ihr unter den folgenden Punkten sehen könnt.

» Alle Infos zur Pixel Watch 2

Alle Pixel-Wallpaper zum Download

Googles Designer waren fleißig und haben viele neue Hintergrundbilder für die Pixel-Smartphones entworfen. Wir bieten euch wie gewohnt alle Wallpaper zum Download an.

» Pixel Superfans-Wallpaper zum Download

» 25 Jahre Google-Wallpaper zum Dowload

Das sind die neuen Pixel 8-Kameratricks

Kameratricks gehören zu den wichtigsten Pro-Argumenten der Pixel-Smartphones und in einem neuen Video seht ihr nun alle Tricks zur Aufnahme und Nachbearbeitung, die mit der achten Pixel-Generation ausgeliefert werden.

» Video zeigt die Pixel 8-Kameratricks

» Die Pixel 8-Kameratricks im Detail

Pixel vs iPhone im Werbespot

Google hat gleich mehrere neue Spots veröffentlicht, die die Pixel-Smartphones und das iPhone zu ungleichen Freunden werden lassen. Wirklich sehenswert und für einige Lacher gut 🙂

» Pixel und iPhone werden beste Freunde (Werbespot)









Pixel Tablet ist wohl nicht fertig geworden

Das Pixel Tablet hat jede Menge Luft nach oben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Teardown zeigt, dass man für die erste Generation etwas mehr hätte verbauen können.

» Teardown zeigt sehr leeres Pixel Tablet

Pixel-Smartphones: So ist die Kameraleiste entstanden

Die Kameraleiste ist längst zum Markenzeichen der Pixel-Smartphones geworden und jetzt zeigt man, wie dieses Design entstanden ist bzw. welche Motivation dahinterstand.

» So ist die Kameraleiste der Pixel-Smartphones entstanden

Pixel Watch sollte schon 2021 erscheinen

Die Pixel Watch kam 2022 mit einem ganzen Jahr Verzögerung auf den Markt. Aktuelle Leaks zeigen, dass die Smartwatch bereits mit den Pixel 6-Smartphones geplant war und wohl erst sehr kurzfristig abgesagt wurde.

» Pixel Watch und Pixel 6 auf Marketing-Fotos

Schwebende Suchleiste im Pixel Launcher

Nutzer des Pixel Launcher werden in diesen Tagen eine schwebende Suchleiste bemerken, die dafür sorgen soll, dass die Suchfunktion noch einfacher und ohne größere Handverrenkungen zugänglich ist.

» Pixel Launcher bekommt schwebende Suchleiste

Sieben Jahre Updates für die Pixel-Smartphones

Google bringt tatsächlich die Update-Revolution, darauf lassen offizielle Dokumente schließen. Bleibt es dabei, werden die Pixel-Smartphones ab der achten Generation für ganze sieben Jahre mit Updates versorgt.

» Pixel-Smartphones erhalten wohl sieben Jahre Android-Updates









Alle Pixel Watch 2-Funktionen im Überblick

Die Pixel Watch 2 will nicht nur mit aktualisierter Hardware, sondern auch mit neuen Software-Funktionen glänzen. In einem geleakten Video sowie auf zahlreichen Bildern ist zu sehen, was die Pixel Watch 2 alles kann.

» Leak zeigt alle Pixel Watch-Funktionen im Video

Pixel 8-Smartphones erhalten Super-Display und starke KI-Funktionen

Das geleakte Marketing-Material rund um die Pixel 8-Smartphones verrät, wo man laut Google die Stärken der neuen Generation sieht. Natürlich Künstliche Intelligenz, aber auch Stabilität, kratzfreier Rahmen sowie ein „Super-Display“.

» Google beschreibt Super-Display der Pixel 8-Smartphones

Lifestyle-Bilder der Pixel 8-Smartphones

Noch ein Leak, der uns die Pixel 8-Smartphones in vielen neuen Aufnahmen und Ansichten zeigt. Es ist der bisher beste Blick auf den Alltag mit den Geräten.

» Pixel 8-Smartphones auf Lifestyle-Bildern

Pixel 8 kommt wohl am 12. Oktober

Die Pixel 8-Smartphones werden am 4. Oktober vorgestellt – aber wann kommen sie auf den Markt? Laut einem aktuellen Leak ist es schon am 12. Oktober, also gut eine Woche später, soweit.

» Pixel 8-Smartphones kommen wohl am 12. Oktober

Pixel-Smartphones verdoppeln Marktanteil

Das sind gute Aussichten für die nächste Pixel-Generation: Laut Marktforschern hat Google den US-Marktanteil binnen eines Jahres verdoppelt und ist die einzige Marke, die ein Wachstum verzeichnen kann.

» Google ist mit Pixel-Smartphones auf Erfolgskurs









Pixel 8-Smartphones in allen verfügbaren Farben

Wir zeigen euch die Pixel 8-Smartphones auf Renderbildern in allen verfügbaren Farben. Beide Geräte werden in jeweils drei Farben zu haben sein.

» Pixel 8-Renderbilder in allen Farben

Alle Pixel 8-Spezifikationen in der Übersicht

Die finalen Spezifikationen der Pixel 8-Smartphones sind durchgesickert, die ihr im Artikel ablesen könnt.

» Alle Pixel 8-Spezifikationen in der Übersicht

Pixel Watch 2 in allen verfügbaren Farben

Auch bei der Pixel Watch 2 durften Googles Designer ran und haben sich gleich vier Farben ausgewählt, in denen die Smartwatch verfügbar sein wird.

» Alle Pixel Watch 2-Farben in der Übersicht

Pixel 8 und Pixel Watch 2: Deutsche Preise und Aktionen

Neben den Leaks wohl die wichtigste Information: Was sollen die Pixel 8-Smartphones und die Pixel Watch 2 kosten? Beide Geräte werden teurer, aber es gibt auch starke Vorbesteller-Aktionen, die schon jetzt bekannt geworden sind.

» Das sind die deutschen Pixel 8-Preise und Pixel Watch 2-Preise + Vorbestelleraktionen

Pixel Watch 2 – alle Spezifikationen

Auch bei einer Smartwatch können die Spezifikationen interessant sein. Ein aktueller Leak verrät uns alle technischen Daten der kommenden Google-Smartwatch.

» Pixel Watch 2-Spezifikationen in der Übersicht









Pixel 8 vs. Pixel 7 vs. Pixel 7a

Google hat eine Infografik erstellt, die die Smartphones Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 7 und Pixel 7a miteinander vergleicht. Die Grafik ist noch nicht offiziell und aktuell nur Teil eines Leaks, aber an der Authentizität gibt es keinen Zweifel. Es zeigt sich, dass die Pixel 8-Smartphones natürlich am Besten abschneiden. Aber auch eine Enttäuschung könnte bevorstehen, denn Google wird die neuen Kameratricks wohl in den ersten Monaten nicht auf die älteren Generationen der Pixel-Smartphones bringen.

» Die neuen Pixel-Smartphones im Vergleich

—

Es gab in dieser Woche noch weitere Pixel-Leaks, doch so manches hat sich überschnitten oder ist gar nicht mehr aktuell. Daher ist es heute ein gekürztes „Pixel Update“, auch wenn es ohnehin schon etwas länger ausgefallen ist.

