Pixel Tablet: Probleme bei der Entwicklung? Das Tablet ist wohl nicht fertig geworden – Teardown zeigt es

Als Google vor einigen Monaten das Pixel Tablet auf den Markt gebracht hat, hatte dieses schon eine lange und wechselhafte Entwicklungsgeschichte hinter sich. Jetzt werden diese mehrfachen Strategiewechsel sogar in einem Teardown ersichtlich, der uns ein zur Hälfte gefülltes Gerät mit vielen Platzhaltern und Füllmaterial zeigte. Das macht Hoffnung für die Zukunft, wirft aber auch die Frage auf, was hinter den Kulissen schiefgelaufen ist.



Ein Tablet aus dem Hause Google wurde schon seit mehreren Jahren erwartet, denn nachdem das letzte Produkt mehrere Jahre zurücklag, hatte man bereits 2020 damit begonnen, Android wieder für größere Displays zu optimieren. Tatsächlich gab es immer wieder Spekulationen über ein Pixel Tablet und bereits im Mai 2022 hatte Google dieses offiziell mit einem kurzen Teaser auf großer Bühne angekündigt. Damals gingen alle Beobachter davon aus, dass Tablet fünf Monate später parallel zu den Pixel 7-Smartphones präsentiert wird, doch dazu kam es nicht.

Schon vor einigen Wochen wurden Informationen bekannt, nach denen das Pixel Tablet nicht fertig ist und mehr oder weniger beim aktuellen Stand auf den Markt geworfen wurde. Die doch recht offensichtlichen Schwächen und Enttäuschungen rund um das Tablet, dessen Smart Display-Funktion auch des Standfußes sind das Ergebnis mehrfacher Strategiewechsel, bei denen man die Entwicklung aber nicht von vorn begonnen hat, sondern offenbar stets auf dem aktuellen Stand aufbaute bzw. Komponenten wieder entfernte. Spätestens der aktuelle Teardown unterstreicht das mehr als deutlich.

Es ist zu sehen, dass man ursprünglich größere Pläne hatte. Es sollten mehr oder größere Komponenten verbaut werden, wobei es dazu keine Details gibt. Noch bis Frühjahr 2023 gab es Spekulationen über einen doppelten Start mit Pixel Tablet und Pixel Tablet Pro. Erst Wochen vor der Präsentation verschwand das Pro-Modell und es gab sogar eine Last Minute-Änderung am äußeren Funktionsumfang. Schon damals konnte man den Eindruck gewinnen , dass die Ingenieure das Tablet am liebsten zurückgehalten und noch einmal von vorn begonnen hätten.









Denn das Tablet ist nicht nur sehr zurückhaltend mit Komponenten gefüllt, sondern hat auch jede Menge Platzhalter in Form von Schaumstoffblöcken, Plastikverbindungen, durch das Tablet geführte Kabel und ähnliches. Es scheint dafür bereit zu sein, aufgerüstet zu werden. Und so kann man beim Anblick des leeren Tablets das Gefühl erhalten, ein zum „Pixel Tablet“ kastriertes „Pixel Tablet Pro“ zu sehen. Klar, dass das Potenzial unter solchen Voraussetzungen nicht genutzt werden konnte.

Sowohl das Pixel Fold als auch das Pixel Tablet wurden mehrfach verschoben und so erhalten wir wohl einen Einblick darin, wie stressig es hinter den Kulissen der Google-Hardware-Abteilung zugehen muss. Erst kürzlich wurde bekannt, dass man Pixel Glass aufgrund unzähliger Strategiewechsel fallenließ. Warum sollte es beim Tablet anders gewesen sein? Doch anders als bei der Brille, ist das Pixel Tablet/Smart Display ein strategisch wichtiges Produkt, das man nicht weiter verschieben und schon gar nicht absagen wollte.

Es bleibt daher zu hoffen, dass man die Entwicklungsarbeit fortsetzen konnte und 2024 mit einem deutlich verbesserten Nachfolger auf den Markt kommt. Dann vielleicht auch schon mit einem Pro-Modell, das sowohl im Tablet als auch beim Standfuß die eigene Größe als Vorteil ausspielt und starke Komponenten verbaut.

