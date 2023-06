Pixel Tablet & Pixel Fold: Probleme bei der Entwicklung? Tablet ist nicht fertig und Foldable war nicht gut genug

Noch in diesem Monat wird Google sowohl das Pixel Fold als auch das Pixel Tablet auf den Markt bringen, die Anfang Mai vorgestellt wurden. Wie in dieser Woche bekannt wurde, befanden sich beide Produkte für lange Zeit in Entwicklung und hatten in dieser Phase wohl mit einigen Problemen zu kämpfen. Das eine wurde mehrfach abgesägt und das andere ist wohl noch gar nicht fertig.



Google wird am 20. Juni das Pixel Tablet und eine Woche später das Pixel Fold auf den Markt bringen, daran ist zumindest nach offizieller Planung nicht mehr zu rütteln. Tatsächlich hätten beide Geräte nach den ersten Planungen aber wohl schon vor einem Jahr auf den Markt kommen sollen, das wurde schon in der Vergangenheit immer wieder von Leakern bestätigt und erklärt, woher die frühen Leaks mit den schlussendlich doch nicht ganz korrekten Informationen stammen.

Pixel Fold wurde mehrfach verschoben

Schon seit langer Zeit wissen wir, dass Google das faltbare Pixel-Smartphone mindestens zwei Mal verschoben und die Entwicklung zu einem guten Stück von vorn begonnen hat. Der Produktmanager hatte vor einigen Tagen verraten, dass man mit den ersten Geräten nicht zufrieden war und sich die Zeit nehmen wollte, um ein wirklich gutes Gerät auf den Markt zu bringen, mit dem man die Nutzer begeistern kann. Sicherlich nicht die schlechteste Idee, aber die Unsicherheit bleibt: Ist die dritte Generation gut genug oder war einfach irgendwann der Punkt erreicht, dass man etwas auf den Markt schmeißen musste? Die aktuelle Foldable-Schwäche kommt für Google jedenfalls zur Unzeit.

Leider hat man kaum Details genannt, wo man die Baustellen der ersten beiden Geräte gesehen hat, die dann doch nicht auf den Markt kamen. Irgendetwas muss die bald kommende Generation an sich haben, was es zuvor nicht gegeben hatte. Gut möglich, dass es das Scharnier ist, auf das man zurecht stolz ist und bereits starke Anwendungsmöglichkeiten gezeigt hat.

» Alle Infos zum verschobenen Pixel Fold









Das Pixel Tablet ist nicht fertig

Auch das Pixel Tablet sollte wohl schon vor einem Jahr auf den Markt kommen und wurde ohne einen Neubeginn verzögert. Ein Leaker will sogar erfahren haben, dass das Tablet in der bald erhältlichen Form nach wie vor nicht fertig ist und somit wohl erst die zweite Generation Googles eigenen Ansprüchen gerecht werden wird. Offiziell hat man das nicht bestätigt, doch das fehlende Zubehör, die Last Minute-Änderung bei der Kamera und auch der unausgereift wirkende Pixel Tablet Stand unterstützen diese Theorie.

» Alle Infos zur Baustelle Pixel Tablet

Sind Googles Ambitionen zu hoch?

Rückschläge gehören zur Entwicklung dazu und aus jeder Sackgasse kommt man hoffentlich klüger wieder heraus. Doch in den letzten Jahren scheint das bei Google regelrecht Methode zu haben – oder sind einfach nur die Leaker schon viel zu früh viel zu gut informiert? Die Pixel Watch wurde gleich zwei oder drei Mal verschoben, das Pixel Fold mindestens zwei Mal, das Pixel Tablet ist trotz Verzögerungen nicht fertig geworden und mit den Pixel 6-Smartphones hat man die Idee „reift beim Kunden“ regelrecht perfektioniert.

Auf mich wirkt es so, als wenn man einfach zu viel möchte und sich damit ein wenig übernimmt. Während der Entwicklung landet man dann wieder auf dem Boden der Tatsachen, benötigt mehr Zeit oder streicht Features zusammen und muss die Geräte dann auch aufgrund des hohen Aufwands teurer verkaufen.

