Android: Das sind die neuen Google System Updates – diese Neuerungen kamen im Mai auf viele Smartphones

Viele Android-Nutzer profitieren davon, dass gewisse Bestandteile des Betriebssystems mehrmals pro Monat im Hintergrund aktualisiert und auf dem neuesten Stand gehalten werden – oftmals unbemerkt. Dank der steigenden Modularität konnten die Google System Updates geschaffen werden und auch im vergangenen Monat wieder viele Verbesserungen auf Smartphones und Tablets bringen. Der Mai hatte nach einer zweimonatigen Durststrecke wieder viele interessante Updates zu bieten, auf die wir wie üblich zum Abschluss zurückblicken.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates im fünften Monat des Jahres wie üblich auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für den Monat Mai, die Google in drei Wellen pünktlich ausgerollt hat. Die Updates stammen auch in dieser Ausgabe vom Mai wieder aus vielen Kategorien vom Play Store über die Kontoverwaltung und Wallet bis hin zu Geräteverbindungen, Entwicklerdiensten und Systemverwaltung. Hier findet ihr eine Übersicht aller Verbesserungen.

Google System Updates im Mai

Kontoverwaltung

[Auto] Neusortierung der bestehenden Anmeldemethoden, um der Anmeldung über Mobilgerät Vorrang einzuräumen, indem die Optionen für diese Anmeldung über der Option für die Anmeldung über das Fahrzeug angezeigt werden.[2]

[Smartphone] Die Navigation auf der Seite „Daten und Datenschutz“ in den Google-Kontoeinstellungen wurde verbessert: Jetzt ist ein Inhaltsverzeichnis mit Links vorhanden, über die man zu den verschiedenen Seitenabschnitten gelangt.[6]

[Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für die Kontoverwaltung[7]

[Auto] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für die Kontoverwaltung[7]

Geräteverbindung

[Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps.[2]

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps.[8]

[Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für Geräteverbindungen.[8]

Entwicklerdienste

[Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps.[2]

[Smartphone] Der Eintrag für Google Ads in den Datenschutzeinstellungen wurde an einen anderen Ort verschoben.[6]

[Smartphone] Bei zu kleinen Barcodes zoomt die Kamera automatisch heran, um das Scannen zu erleichtern.[7]

[PC, Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von werbebezogenen Prozessen in ihren Apps[2]

Google Play Store

Neue Funktionen, mit denen Sie neue Lieblings-Apps und -Spiele finden können[3]

Schnellere und zuverlässige Downloads und Installationen durch Optimierungen[3]

Kontinuierliche Verbesserungen an Play Protect, um Ihr Gerät zu schützen[3]

Verschiedene Leistungsoptimierungen, Fehlerkorrekturen und Verbesserungen bei Sicherheit, Stabilität und Bedienungshilfen[3]

[Smartphone] Verbesserung der Möglichkeiten zum Melden illegaler Inhalte und Aktivierung der Nutzerstimmungserkennung für Apps sowie Play-Rezensionen.[5]

[Smartphone] Für einen einfacheren Zugang zu Installationsinformationen bieten wir Nutzern auf großen Bildschirmen die Möglichkeit, App-Detailseiten direkt in den Google Play-Suchergebnissen anzusehen.[5]

[Smartphone] Neue Formate für Detailseiten auf Geräten mit großen Bildschirmen.[5]

[Auto] Aktualisierter Erstattungsprozess für Google Play unter Android Auto[6]

Sicherheit und Datenschutz

[Smartphone] Passwörter können unter Android in den Google Passwortmanager importiert werden.[2]

Wallet

[Smartphone] Nach erfolgreicher mobil bezahlter Transaktion über Google Wallet an den MTA-Stationen von New York werden neue Animationen angezeigt.[2]

[Smartphone, Wear] Wallet jetzt in weiteren Ländern verfügbar.[7]

Systemverwaltung

[Wear] Änderungen zur Vereinfachung des Systemupdates bei der Ersteinrichtung.[2]

[2]Verfügbar über Google Play-Dienste, Version 23.17, aktualisiert am 03.05.2023

[3][4]Verfügbar über den Google Play Store, Version 35.6, aktualisiert am 01.05.2023

[5]Verfügbar über den Google Play Store, Version 35.7, aktualisiert am 08.05.2023

[6]Verfügbar über den Google Play Store, Version 35.8, aktualisiert am 15.05.2023

[7]Verfügbar über Google Play-Dienste, Version 23.19, aktualisiert am 17.05.2023

[8]Verfügbar über Google Play-Dienste, Version 23.20, aktualisiert am 24.05.2023