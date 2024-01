Der Google-Friedhof füllt sich: Diese Google-Produkte sollen noch in diesem Jahr eingestellt werden (Liste)

Das Jahr 2024 hat begonnen und wird uns mit Sicherheit zahlreiche neue Features und viele neue Produkte aus dem Hause Google bescheren. Doch wer geben kann, der muss manchmal auch nehmen: Schon jetzt ist bekannt, dass einige Google-Produkte in den kommenden Monaten eingestellt werden: In diesem Artikel fassen wir alle Produkt zusammen, von denen wir jetzt schon wissen, dass sie 2024 auf den ewigen Google-Friedhof kommen werden.



Google ist ein sehr experimentierfreudiges Unternehmen, das zahlreiche Produkte schafft, Features ausprobiert und auf der anderen Seite auch vielen nicht erfolgreichen Anläufen den Stecker zieht. Wir haben euch bereits gezeigt, welche großen Produkte 2023 eingestellt wurden und nun blicken wir in die Zukunft und zeigen euch, welche Produkte mit ziemlicher Sicherheit in den nächsten 12 Monaten auf den Google-Friedhof gelangen werden.

In den meisten Fällen ist die Einstellung bereits verkündet, in anderen Fällen folgt sie vorgegebenen Mustern und ist somit ebenfalls recht sicher und in zwei Punkten lehne ich mich etwas aus dem Fenster. Natürlich sind hier nur die großen Produkte aufgelistet und nicht die vielen vielen kleinen Randprojekte, von denen die meisten Nutzer nicht einmal etwas gehört haben. Auch im Entwickler-Bereich werden Jahr für Jahr Dutzende APIs und Schnittstellen eingestellt, die nicht zu dieser Liste gehören.

In 12 Monaten lesen wir uns wieder und werden schauen, welche Produkte dazugestoßen sind und ob vielleicht doch noch das eine oder andere der sicheren Abschaltung von der Schippe gesprungen ist – auch das wäre bei Google gar nicht so außergewöhnlich und kam schon häufiger vor, als man denken würde.









Google Podcasts

Google Podcasts ist mit sehr hochtrabenden Plänen gestartet, denn die Plattform sollte die gesamte Podcast-Branche auf eine neue Stufe heben – viel ist daraus allerdings nicht geworden. Der Schwung der ersten Monate ging schnell verloren und schon seit langer Zeit muss vielen Nutzern bewusst sein, dass sie den nächsten Einstellungskandidaten vor sich haben. Spätestens der Start von YouTube Podcasts war dann der letzte Sargnagel, der nur noch eingeschlagen werden muss.

Im April ist endgültig Schluss, denn bis dahin müssen alle Nutzer – die ihre Daten übertragen wollen – zu YouTube Podcasts wechseln. Es verläuft ähnlich wie der Wechsel von Play Music zu YouTube Music, nur hoffentlich etwas weniger holprig.

» Alle Infos zur Einstellung von Google Podcasts

Jamboard

Jamboard ist ein Whiteboard, das von Google als eines der ganz wenigen Hardware-Produkte außerhalb des Smart Home- oder Smartphone-Bereichs angeboten wurde. Es ist ein Produkt für den Business-Einsatz, das erst mit der smarten Software die Stärken richtig ausspielen kann. Eine breite Verfügbarkeit hat es gefühlt nie gegeben und so ist es kein Wunder, dass wir seit sehr langer Zeit nichts mehr davon gehört und das Produkt erst durch die Einstellung wieder an die Medien kam.

In wenigen Monaten wird das Produkt zwar noch nutzbar sein, aber um weiterhin eine reibungslose Anbindung an Google Workspace zu ermöglichen, wird der Wechsel zur Konkurrenz erforderlich sein.

» Alle Infos zum Aus von Google Jamboard

Google Play Filme und Serien

Google Play Filme und Serien hat ein Sterben auf Raten, doch im nächsten Jahr ist es damit vorbei. Die Plattform wird endgültig eingestellt und die Nutzer müssen zu YouTube Movies wechseln oder den Shopping-Tab unter Google TV nutzen. Die gekauften Inhalte sind also weiterhin verfügbar, nur an einer anderen Stelle.

» Alle Infos zur Einstellung von Google Play Filme und Serien









Google Maps Fahrmodus

Der Google Maps Fahrmodus als faktischer Nachfolger von Android Auto und dem Google Assistant Driving Mode soll schon im Februar eingestellt werden. Eine offizielle Ankündigung gibt es dazu nicht, doch ein Teardown liefert einen sehr eindeutigen Hinweis auf das baldige Stecker-ziehen. Damit wird es für Smartphone-Nutzer ohne Infotainment-Display im Auto noch schwerer, die wichtigsten Funktionen während der Fahrt zu nutzen.

Es ist nicht zu erwarten, dass Google plötzlich einen weiteren Nachfolger aus dem Hut zaubert, denn die Bedeutung der Plattform hat schon längst abgenommen und viele Nutzer dürften nicht einmal gewusst haben, wie sie diesen Modus überhaupt erreichen können.

» Alle Infos zum Aus des Google Maps Driving Mode

» Kurze Zusammenfassung von Android Auto über Assistant Driving Mode bis Maps Driving Mode

(Alphabet) ?

Die Google-Mutter Alphabet besteht seit bald neun Jahren und dürfte ihre früh gesetzten Ziele wohl deutlich verfehlt haben. Zwar wächst der Konzern immer weiter, aber das Wachstum ist einzig und allein auf Google zurückzuführen, während alle anderen Bereiche immer größere Verluste anhäufen. Mehr noch, das Wachsen der Alphabet-Holding durch neue Projekte oder Übernahmen hat rückblickend gesehen kaum stattgefunden.

Es wäre daher keine große Überraschung, wenn aus Alphabet eines Tages wieder Google wird, das die wenigen Nebenprojekte wieder aufnimmt, die es ohnehin seit jeher durch interne Subventionen finanzieren musste. Es gibt schon erste Hinweise darauf.

» Spekulationen über die Abwicklung von Alphabet

Nest?

Google hat bei Nest ordentlich aufgeräumt – oder sollte man sagen bereits besenrein gekehrt? Denn es wurden wichtige Plattformen eingestellt, das Produkt-Portfolio stark zusammengestaucht und neue Produkte sucht man seit längerer Zeit mit der Lupe. Die Marke Nest ist kaum präsent und die Produkte für Google mutmaßlich strategisch nicht mehr wichtig. Es wäre daher nicht überraschend, wenn man aus „Google Nest“ schon bald einfach nur „Google“ macht und die seit jeher chronisch erfolglose Marke einstellt.

» Darum könnte Nest vor dem Aus stehen









Waze?

Achtung, wilde Spekulation: Schon vor längerer Zeit wurde bekannt, dass die Entwicklung von Maps und Waze zusammengelegt wird, um Kosten zu sparen. Google hat so etwas schon häufiger getan und es endete immer damit, dass eines der beiden Produkte eingestellt wurde – und welches der beiden es sein wird, ist wohl eindeutig. Google Maps und Waze haben so viele Überschneidungen, dass eine Zusammenlegung der beiden Produkte schon seit Jahren eigentlich unausweichlich ist. Seit dem hat die Weiterentwicklung von Waze spürbar an Tempo verloren.

Meine Prognose: Die Produkte werden miteinander verbunden, sich eine Datenbank teilen, den Funktionsumfang abgleichen und schlussendlich wird man Waze nicht mehr benötigen. Ob das schon 2024 oder erst später der Fall sein wird, lässt sich schwer sagen. Vielleicht passiert es auch gar nicht, es wäre den vielen treuen Waze-Fans zu wünschen, aber wirklich wundern sollte man sich bei einem solchen Schritt nicht.

» Zusammenlegung von Waze und Google Maps

Google Files ‚Wichtig‘-Tab

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Google Files den „Wichtig“-Tab einstellen und alle darin befindlichen Daten löschen wird. Schon am 15. Februar wird der Stecker gezogen, was allerdings für europäische Nutzer nicht von Relevanz ist.

» Alle Infos zur Google Files-Einstellung

Android-Sicherheit für Transaktionen

Seit gestern wissen wir, dass Google einen wichtigen Sicherheitslayer aus Android entfernen wird, mit dem sichere Transaktionen möglich gewesen sind. Leider wurde das von den Smartphone-Herstellern nicht angenommen und wird daher wieder aus dem Betriebssystem entfernt.

» Alle Details zur Android-Einstellung

