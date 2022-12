Google Maps & Waze: Google bringt die Navigations-Apps unter ein Dach – Teams werden zusammengelegt

Google betreibt mit Google Maps und Waze seit vielen Jahren zwei Navigations-Apps, die starke Überschneidungen aufweisen und dennoch vollständig unabhängig voneinander agieren – aber damit könnte es bald vorbei sein. Jetzt hat man angekündigt, die Teams hinter diesen Produkten zusammenzulegen und somit Synergien bei der Entwicklung zu schaffen. Waze soll aber vorerst bestehen bleiben.



Die Übernahme von Waze durch Google liegt bald zehn Jahre zurück und bisher hat man tatsächlich das damalige Versprechen eingehalten, dass die Waze-Plattform bestehen bleibt. Die Entwicklung von Google Maps und Waze läuft völlig unabhängig voneinander, doch zumindest hinter den Kulissen wird sich das ändern. Wie jetzt bekannt wurde und von Google bestätigt ist, werden die Teams zusammengelegt. Das bedeutet, dass über 500 Waze-Mitarbeiter ihren CEO verloren und unter dem Dach des Google Maps-Teams weiterentwickeln.

Google plans to combine the team working on the mapping service Waze with the group overseeing the company’s Maps product.

Google remains deeply committed to Waze’s unique brand, its beloved app and its thriving community of volunteers and users. Google said it planned to maintain Waze as a stand-alone service and didn’t plan to conduct any layoffs as part of the reorganization.