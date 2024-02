Sowohl das Google-Logo mit dem bunten Schriftzug als auch das an vielen Stellen verwendete vierfarbige Icon in Form eines G sind sehr vielen Nutzern bekannt und haben dementsprechend einen hohen Wiedererkennungswert. Doch zumindest das als Icon verwendete G könnte schon bald einen visuellen Neustart erhalten, der einen moderneren Ansatz verfolgt. In einem Video ist das vielleicht-neue Logo bereits zu sehen.



Google hat sich zuletzt im Jahr 2015 ein neues Logo spendiert, das aus dem völlig flachen Schriftzug sowie an anderer Stelle aus dem vierfarbigen G besteht. Wir haben euch schon vor einiger Zeit die Geschichte des Google-Logos sowie interessante Details zum G-Icon geliefert und vielleicht steht schon bald der nächste Logo-Relaunch vor der Tür. Bei Googles allgemein bekanntem Drang der ständigen Veränderung wäre das nach einem knappen Jahrzehnt gar nicht überraschend.

Das am Donnerstag veröffentlichte Video zum Start von Gemini enthielt am Ende obige Animation, die das Google-G aus den Gemini-Sternen entstehen lässt. Das ist eine nette Animation und eigentlich nicht weiter erwähnenswert – zumindest dann nicht, wenn daraus am Ende das bekannte G hervorgehen würde. Doch die Animation endet mit dem bunten G, das auf einen vollständigen Farbverlauf setzt, bei dem die bekannten Farben nur noch eher angedeutet sind. Zwar weiterhin sichtbar, aber die Farbpalette ist durch den Verlauf natürlich deutlich angewachsen.

Ob und wann das neue Icon-Logo zum Einsatz kommen wird, ist noch nicht bekannt. Ein Google-Sprecher sagte, dass es vorerst nur eine einmalige Anwendung ist und es aktuell keine Ankündigung rund um den Markenauftritt gibt. Da wäre ich mir nicht so sicher und wir dürfen gespannt sein, ob sich im Zuge dessen auch das gewohnte Google-Logo wieder einmal ändern wird.

