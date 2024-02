Android & iOS: Tablet-Markt schrumpft – Verkaufszahlen auf niedrigstem Stand seit 2011 (Marktforscher)

Der Tablet-Markt ist schon seit längerer Zeit rückläufig und gibt den Herstellern kaum Grund zum Jubeln – das scheint sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt zu haben. Wie Marktforscher berichten, sind die Verkaufszahlen um ganze 20 Prozent eingebrochen und haben mittlerweile den tiefsten Stand seit 2011 erreicht. Die Gründe dafür können vielfältig sein.



Gefühlt war der Tablet-Markt schon immer in Schwierigkeiten, vor allem wenn man von den großen Erfolgen des Apple iPad absieht. Daher ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass ausgerechnet in dem Jahr, in dem Apple kein nennenswertes iPad-Update angekündigt hat, der Markt regelrecht zusammengebrochen ist. Glaubt man den Marktforschern von IDC, dann sind die Verkaufszahlen um ganze 20 Prozent gesunken. Es wurden nur 128 Millionen Tablets ausgeliefert – so wenig wie seit 2011 nicht mehr.

Obige Verteilung der Marktanteile zeigt, dass der Einbruch nicht auf einen Hersteller zurückzuführen ist, sondern den gesamten Markt betrifft. Am heftigsten trifft es Amazon, das ganze 65 Prozent weniger Fire-Tablets verkauft hat, als im Jahr zuvor. Apple und Lenovo haben jeweils knapp 20 Prozent verloren, Huawei nur vier Prozent und Samsung musste 14 Prozent weniger Tablets als zuvor ausliefern. Ob mit diesen Zahlen die Talsohle erreicht ist, oder es noch weiter abwärts geht, bleibt abzuwarten.

Ironie des Schicksals, dass das ausgerechnet in dem Jahr passiert ist, in dem Google mit dem Pixel Tablet groß auftrumpfen und den gesamten Tablet-Markt anschieben wollte…