Android 15: Googles neues Betriebssystem startet wohl morgen – erste Entwicklervorschau am 15. Februar

Wir warten schon seit einigen Tagen auf die erste Entwicklervorschau von Android 15, die tendenziell bereits in der letzten Woche hätte veröffentlicht werden sollen – doch daraus ist bisher bekanntlich nichts geworden. Jetzt hat ein Googler, versehentlich oder nicht, verraten, wann mit der ersten Developer Preview zu rechnen ist. Spoiler: Pixel-Nutzer können sich schon gedanklich vorbereiten.



Unter Betrachtung der Android Release-Tendenzen der letzten Jahre hätte das neue Betriebssystem Android 15 schon in der vergangenen Woche als erste Entwicklervorschau erscheinen sollen. Doch stattdessen hat Google „nur“ eine neue Android 14 QPR3 Beta gestartet, während die Android 14 QPR2 nach wie vor noch nicht auf die Pixel-Smartphones ausgerollt wurde. Zumindest für die nächste Android-Generation haben wir jetzt ein Datum.

Glaubt man diesem öffentlich zugänglichen Statement, dann wird Android 15 am 15. Februar veröffentlicht – also morgen. Zahlenmäßig passt das sicherlich sehr gut und ein Release am Donnerstag wäre nicht außergewöhnlich, allerdings kamen die allermeisten ersten Versionen der letzten Jahre am Dienstag oder Mittwoch. Googler erlauben sich gerne Scherze in Form von versteckten Botschaften, sodass trotz dieser vermeintlich versehentlichen Ankündigung auch ein Release heute Abend durchaus möglich ist.

Erst vor wenigen Tagen gab es einen Android 15-Teaser in Android 14. Wer sich vorab informieren möchte, findet im folgenden Artikel alle wichtigen Infos zum bevorstehenden Android 15.

» Android 15: Googles neues Betriebssystem kommt – wichtige Infos vor dem Rollout (Smartphones + Zeitplan)

[9to5Google]