Valentinstag 2024: Interaktives Google-Doodle zum Tag der Liebe lässt euch Elemente im Tinder-Stil vereinen

Am heutigen 14. Februar ist Valentinstag 2024 und natürlich hat Google auch in diesem Jahr am Tag der Liebe wieder ein sehr schönes Doodle für alle Nutzer entworfen. Heute darf auf der Startseite wieder ein bisschen gespielt werden, denn hinter dem pulsierenden Logo versteckt sich eine Art Tinder-Klon, bei dem ihr chemische Elemente zueinander führen sollt. Eines davon seid ihr selbst.



Das heutige Google-Doodle zum Valentinstag zeigt zwei Elemente, bei denen ganz offensichtlich „die Chemie stimmt“, denn sie ziehen sich magisch an und werden somit vereint. Gemeinsam ergeben sie die beiden „O“ des Google-Schriftzugs, dessen restliche Buchstaben im Hintergrund angedeutet sind. Und damit wird auch schon die wichtigste Komponente des Spiels erklärt, das sich heute hinter dem Doodle befindet und mit einem Klick auf das pulsierende Logo aufgerufen werden kann.

Im Spielt geht es darum, dass ihr erst einmal eure eigene Identität in Form eines chemischen Elements herausfinden müsst. Ist das geschehen, dürft ihr euch mit der Tinder-Methode einen passenden chemischen Partner suchen. Sobald es ein Match gibt, werden die beiden mit etwas Anstrengung und wenigen Sekunden Wartezeit vereint. Und ebenfalls wie bei Tinder: Gleich danach geht es zurück auf das Spielfeld und es wird der nächste Partner gesucht 😉

Habt ihr dieses Spielchen oft genug gespielt, ergibt sich am Ende ein Gesamtbild aus all den chemischen Elementen. Es ist sozusagen das Ziel des Spiels. Wie es entstanden ist und wie die frühen Konzeptzeichnungen aussehen, könnt ihr auf der Doodle-Seite nachsehen.









Dass der Valentinstag am 14. Februar gefeiert wird, dürfte jedem bekannt sein – aber woher kommt dieser Brauch eigentlich? Hier ein kurzer Auszug zur Geschichte des Valentinstages:

Das Fest des heiligen Valentinus wurde erstmals im 14. Jahrhundert, als die Tradition der höfischen Liebe florierte, in den Kreisen um Geoffrey Chaucer mit der romantischen Liebe assoziiert. Im England des 18. Jahrhunderts entwickelte es sich zu einer Gelegenheit, bei der Liebende ihre Liebe füreinander zum Ausdruck brachten, indem sie einander Blumen und Süßigkeiten schenkten und Grußkarten („Valentines“) schickten. In einigen Regionen Europas schenken sich Liebespaare „Valentinsschlüssel“ als romantisches Symbol und Einladung zum Aufschließen des Herzens des Schenkenden.

Englische Auswanderer nahmen das Brauchtum zum Valentinstag mit in die Vereinigten Staaten. In Westdeutschland wurde der Valentinstag nach dem Zweiten Weltkrieg durch dort stationierte US-Soldaten bekannt. Im Jahre 1950 veranstaltete man in Nürnberg den ersten „Valentinsball“. Allgemein bekannt wurde der Valentinstag durch die vor dem 14. Februar verstärkt einsetzende Werbung der Floristik- und der Süßwarenindustrie.

