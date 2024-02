Android 15: Googles neues Betriebssystem kommt wohl heute – alle wichtigen Infos vor dem Rollout

Glaubt man aktuellen Leaks, dann wird Google heute Abend die erste Entwicklervorschau von Android 15 veröffentlichen, die mit Blick auf die Versionen der letzten Jahre bereits überfällig ist. Es könnte wohl kaum ein passenderes Datum als den 15. geben, sodass Pixel-Nutzer schon einmal ihr kompatibles Smartphone hervorholen können. Um euch auf den ersten Release vorzubereiten, fassen wir in diesem Artikel noch einmal alle wichtigen Informationen zusammen.



Google hat die finale Version von Android 14 am 4. Oktober 2023 veröffentlicht – seit dem sind gerade einmal etwas mehr als vier Monate vergangen und das Betriebssystem damit trotz einer gefühlten Ewigkeit noch sehr jung. Dennoch steht schon jetzt der Nachfolger in den Startlöchern, der uns im Laufe der nächsten Monate beschäftigen und mit Sicherheit wieder sehr viele Neuerungen hervorbringen wird. Die Rede ist natürlich von der kommenden Version Android 15.

Bisher hat sich Google nicht offiziell zur kommenden Version geäußert und alle in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren auf Erfahrungswerten, Wahrscheinlichkeiten und Leaks – allesamt aber mit einer sehr hohen Sicherheit. Ein kürzlicher Kommentar eines Android-Entwicklers stellt die erste Version für den heutigen 15. Februar in Aussicht – natürlich ebenfalls ohne Garantie. Sobald Google die neue Version offiziell gemacht hat, wird sich das natürlich ändern und wir werden viele Informationen erhalten, die das kommende Betriebssystem betreffen. Schauen wir uns doch einmal an, was bisher bekannt ist.

Wie heißt Android 15?

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird das neue Betriebssystem die Bezeichnung „Android 15“ tragen, mit allerletzter Sicherheit lässt sich das aber noch nicht sagen. Intern trägt das Gesamtprojekt wieder den Namen einer Süßspeise: Android 15 ist „Android V“ und trägt die Bezeichnung „Android Vanilla Ice Cream“. Außerhalb der Entwicklungsumgebung kommt diese Bezeichnung seit Android 9 (Pie) nicht mehr zum Einsatz. Die kürzliche Rückkehr des Android-Bugdroid könnte aber auch in diesem Bereich wieder zum Umdenken führen.









Bisher bekannte Neuerungen

Es ist zu erwarten, dass Google mit Android 15 einen Schwerpunkt auf die Künstliche Intelligenz legen wird. Gut möglich, dass man das lokal nutzbare Gemini Nano in einer noch etwas abgespeckteren Version zu einem Bestandteil von Android 15 machen wird. Eine weitere Gemini-Anbindung ist eher nicht denkbar, denn diese würde ein Cloud-Abo benötigen, was man in der Form sicherlich nicht in der Grundversion des Betriebssystems unterbringen kann.

Im Laufe der letzten Monate sind schon erste Infos zu möglichen Android 15-Neuerungen bekannt geworden. Hier findet ihr einen schnellen Überblick:

Welche Smartphones erhalten Android 15?

Auf den gesamten Smartphone-Markt bezogen lässt sich das jetzt noch nicht beantworten. Nach wie vor könnt ihr die Regel anwenden, dass Geräte unter zwei Jahren das Update ziemlich sicher erhalten werden. Das dritte Jahr ist mittlerweile auch wahrscheinlich, darüber hinaus wird es schon problematisch. Anders sieht es bei den Pixel-Smartphones aus, denn für diese garantiert Google einen langen Update-Zeitraum:

Pixel 6 & Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 & Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8 & Pixel 8 Pro

Alle Pixel-Smartphones, die im Spätsommer / Herbst die finale Version erhalten werden, sollten vom Start weg an der Developer Preview und später an der Beta teilnehmen können. Obige Liste gilt also für die gesamte Laufzeit von Android 15.

» Mehr Infos zum Android 15-Update für Pixel-Smartphones









Wann kommt Android 15?

Wir dürfen schon heute Abend, mit der ersten Android 15 Developer Preview rechnen. Erst am Dienstag wurde der 15. Februar von einem Google-Entwickler genannt und vor einer Woche gab es einen Android 15-Teaser in Android 14. Mitte Februar ist gefühlt vielleicht etwas früh, doch tatsächlich hat Google das Betriebssystem schon seit langer Zeit so früh gestartet: Android 14 kam am 8. Februar 2023, Android 14 am 10. Februar 2022, Android 12 am 18. Februar 2021 und Android 11 am 19. Februar 2020. Es wurde also jedes Jahr früher. In diesem Jahr ist es etwas später. Die Releases kamen oftmals am Mittwoch oder Donnerstag. Der heutige 15. Februar ist also sehr wahrscheinlich.

Dieser Vorschau werden mutmaßlich wieder sechs bis sieben weitere Vorabversionen folgen, während die finale Version mittlerweile nicht vor September oder gar Oktober erwartet wird. Wie zu Beginn des Artikels bereits erwähnt, kam Android 14 am 4. Oktober auf den Markt. Während die Entwicklervorschauen immer früher kommen, kommen die finalen Versionen immer später. Ergo: Die Vorschauphasen werden von Jahr zu Jahr länger.

—

Das Thema Android 15 wird uns sicherlich in den nächsten Wochen ausführlich beschäftigen. Gleichzeitig dürfte es aber so ein, dass Google nach dem für März erwarteten Release von Android 14 QPR2 parallel dazu die Android 14 QPR3 betreiben wird. Auch in diesem Punkt wird es Jahr für Jahr komplizierter, bleibt abzuwarten mit welchen „Überraschungen“ Google in diesem Jahr aufwarten kann.

» Android 15, Android 14, QPR2 und QPR3: Google bietet Pixel-Nutzern schon wieder vier Versionen (Übersicht)

Letzte Aktualisierung am 8.02.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!