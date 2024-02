Android: Update für das ‚auf einen Blick‘-Widget – neue Icons für die Wetteranzeige werden ausgerollt

Google hat der Wetter-App in den letzten Monaten auf vielen Plattformen ein neues Design spendiert, das nicht nur veränderte Layouts und Prognosen mitbrachte, sondern auch modernisierte Icons. Nachdem diese zunächst nur innerhalb der App zu finden waren, tauchen sie jetzt bei ersten Nutzern im Auf einen Blick-Widget sowie in anderen von der Google-App gesteuerten Widgets auf. Diese verabschieden sich von der gänzlich flachen Variante.



Obwohl es nur wenig Platz auf dem Homescreen einnimmt, erhält das ‚auf einen Blick‘-Widget viel Aufmerksamkeit und wurde in den vergangenen Monaten immer wieder verändert oder erweitert. Das gilt jetzt auch für das Wetter, das von diesem und anderen über die Google-App gesteuerten Widgets in einfacher Icon-Form auf den Homescreen gebracht werden kann. Das Icon-Design orientiert sich dabei üblicherweise an der von Google gebotenen Wetter-Oberfläche.

Nachdem die Wetter-App schon vor einigen Monaten eine neue Oberfläche erhalten hat, kommt das darin verwendete Icon-Design nun auch in den Widgets an. Bei ersten Nutzern zeigt sich obige Darstellung, die modernisierte Icons verwendet. Diese sind nicht mehr gänzlich flach, wie es seit einigen Jahren der Fall ist, sondern verfügen wieder über einen leichten dreidimensionalen Effekt und sehen vielleicht auch ein wenig schicker aus.

Bisher scheint die neue Darstellung noch nicht für alle Nutzer ausgerollt worden zu sein, doch das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.

