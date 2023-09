Google hat zwar in dieser Woche nicht das lang erwartete Update auf Android 14 ausgerollt, aber dafür dem Betriebssystem Android 14 einen recht umfangreich überarbeiteten neuen Markenauftritt spendiert. Im Laufe der nächsten Wochen soll das modernisierte Branding ausgerollt werden und sowohl das neue 3D-Logo als auch den Markennamen „Android“ sprichwörtlich in ein neues Licht rücken. Hier findet ihr alle Infos zu den flexiblen Möglichkeiten.



Das Android-Logo hat sich im Laufe der Jahre mehrfach geändert, wobei die letzte größere Änderung erst vor drei Jahren vorgenommen wurde. Seit jeher setzt man auf den Schriftzug „android“ in Kleinbuchstaben sowie den Bugdroid als Maskottchen. Beides wurde lange Zeit getrennt verwendet und erst mit dem letzten Redesign hat man den Bugdroid-Kopf sowie den Schriftzug miteinander kombiniert, um diese gemeinsam auftreten zu lassen. Möglich wurde das, weil man sich vom Körper des Androiden verabschiedete und nur noch den Kopf verwendete – das nimmt man jetzt wieder ein wenig zurück.

Grundsätzlich hält man auch mit dem neuen Design am Bugdroid fest, ändert aber die Darstellung des Android-Männchens sowie des Schriftzugs: Aus „android“ wird „Android“, wobei vor allem der große Anfangsbuchstabe den Unterschied ausmacht. Die weiteren Buchstaben sind nur leicht verändert worden. Neben dem großen „A“ statt des Kleinbuchstaben gibt es eine sichtbare Veränderung beim Bugdroid-Kopf. Denn während dieser bisher flach und einfarbig im bekannten Grün genutzt wurde, ist die neue Variante deutlich als 3D-Modell zu erkennen.

Obiges Bild zeigt euch, wohin die Reise mit dem Android-Logo geht und in den folgenden eingebundenen Videos könnt ihr sehen, wie Google den neuen Bugdroid einsetzen will. Man hat vielfältige Möglichkeiten und hält sich auch die Option offen, den gesamten Bugdroid-Körper wieder zurückzubringen – schaut euch dazu einfach die kurzen Video-Animationen an.









Im Rahmen unseres letzten Updates wurde der Android-Roboter zu einem prominenten Bestandteil unseres Logos und spiegelt die Verspieltheit wider, die Menschen von Android erwarten. Heute verleihen wir dem bekanntesten nichtmenschlichen Mitglied unserer Android-Community einen völlig neuen 3D-Look. Der Bugdroid – das Gesicht und das erkennbarste Element des Android-Roboters – erscheint jetzt mit mehr Dimension und viel mehr Charakter. Als visuelles Zeichen unserer Marke wollten wir, dass der Bugdroid so dynamisch erscheint wie Android selbst. Wir haben auch das Ganzkörper-Erscheinungsbild des Roboters aktualisiert, um sicherzustellen, dass er problemlos zwischen digitalen und realen Umgebungen wechseln kann, was ihn zu einem vielseitigen und zuverlässigen Begleiter über alle Kanäle, Plattformen und Kontexte hinweg macht.









Alle Infos zum Redesign

Als weltweit größtes Betriebssystem dient die offene Plattform von Android einer vielfältigen Community von Entwicklern, Geräteherstellern und Benutzern. Und so wie wir gewachsen sind – mit über 3 Milliarden Android-Geräten weltweit – ist auch unsere Vision gewachsen. Wir glauben, dass unser Markensystem und die Art und Weise, wie wir der Welt als Android visuell erscheinen, das Kernethos von Android widerspiegeln sollte, offen, iterativ und integrativ zu sein. Aus diesem Grund teilen wir ein Update unserer visuellen Identität, das unsere Android-Community besser repräsentiert – und es macht auch noch viel Spaß. Im letzten Jahrzehnt wurde die Marke Android mehrfach aktualisiert, um ihr Erscheinungsbild zu modernisieren und sich an die Bedürfnisse unserer Community anzupassen. Im Jahr 2019 haben wir beispielsweise unser Logo geändert , um es zugänglicher und leichter lesbar zu machen. Wir haben auch die Namenskonvention für Android-Versionen von fantasievoll (z. B. Android Lollipop) auf einfach (z. B. Android 14) aktualisiert, um nachfolgende Versionen klarer und allgemein verständlicher zu machen. Bei jeder Überarbeitung unseres Brandings bewerten wir nicht nur die sich ändernden Bedürfnisse, sondern auch zukünftige Ziele. Wir wissen, dass die Menschen heute mehr Auswahl und Autonomie wünschen, und wir möchten, dass unsere Marke Android widerspiegelt: etwas, das den Menschen die Freiheit gibt, nach ihren Vorstellungen zu kreieren. Als offene Plattform ist es wichtig, dass sowohl unsere Technologie als auch unsere Marke Menschen dazu einladen, auf Android-Geräten mit Google zu kreieren, sich zu vernetzen und mehr zu erreichen. Unsere neuen visuellen Elemente sind vom Materialdesign inspiriert, um die Google-Markenpalette zu ergänzen und anpassungsfähig zu sein. Der aufgefrischte und dynamische Roboter zeigt sich dort, wo Android mit Menschen, der Gemeinschaft und kulturellen Momenten in Kontakt kommt. Es kann individuelle Leidenschaften, Persönlichkeit und Kontext widerspiegeln. Mit diesem Update werden Sie einige subtile Änderungen bemerken, die dabei helfen, Android mit Google zu verbinden. Zusätzlich zur Abkehr von unserer langjährigen Kleinschreibung von „Android“ werten wir das Android-Logo durch die Großschreibung des „A“ auf und verleihen seinem Erscheinungsbild mehr Gewicht, wenn es neben dem Google-Logo platziert wird. Während wir mehr Rundungen und eine einzigartige Android-Persönlichkeit hinzugefügt haben, spiegelt die neue Android-Stilisierung das Google-Logo besser wider und schafft ein Gleichgewicht zwischen beiden. Wir hoffen, dass diese kleinen, aber bedeutenden Aktualisierungen der Android-Schriftart die Beziehung zwischen Android-Geräten und den bereits bekannten Google-Apps und -Diensten besser vermitteln werden.









Schon seit Anfang des Jahres zeigt sich, dass Google Android einen neuen Markenauftritt verpassen wird. Der Bugdroid-Kopf wird zum echten Hingucker, denn dieser kann durch seine dreidimensionale Darstellung und Textur viele verschiedene Dinge darstellen – ihr könnt es in der oben eingebundenen Beispielgalerie sehen. Damit rückt das bekannte Männchen wieder in den Mittelpunkt des Markenauftritts, nachdem es zuletzt eher etwas untergegangen ist. Obwohl Google die neue Darstellungsform schon seit Anfang des Jahres verwendet, zuerst auf dem CES-Stand in Las Vegas, hat man dieses erst jetzt offiziell angekündigt und will es im Laufe der nächsten Monate verbeiten.

Gegenüber 9to5 wurde der neue Markenauftritt aber bestätigt und soll „in den nächsten Monaten“ angekündigt werden. Vermutlich wird es aber gar nicht so lange dauern. Es ist zu erwarten, dass Google den neuen Markenauftritt schon im nächsten Monat offiziell machen wird, denn wir erwarten für Juli die Vorstellung des VR-Betriebssystems Android XR. Was würde für die virtuellen Welten besser passen, als auch das Android-Logo entsprechend für diese neuen Formen fit zu machen. Mit dem bald darauf erscheinenden Android 14 könnte man es dann offiziell im gesamten Ökosystem einführen.

» Android XR: Neue Hinweise auf baldigen Start der XR-Plattform – Vorbereitungen für erste Geräte laufen

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 6.09.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!