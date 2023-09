Android XR: Neue Hinweise auf baldigen Start der XR-Plattform – Vorbereitungen für erste Geräte laufen

Googles Bemühungen rund um die virtuellen Realitäten haben in den letzten Monaten einige Rückschläge erlitten, doch die Entwicklung von Android XR geht weiter und sollte eigentlich bereits auf der Zielgeraden sein. Jetzt gibt es an mehreren Stellen neue Hinweise auf den baldigen Start der Plattform, die zu Beginn vor allem von Geräten externer Hersteller eingesetzt werden soll.



Eigentlich wollten Google und Samsung nach einem kurzen Teaser bereits ihre gemeinsamen Bemühungen rund um die virtuellen Realitäten vorstellen, doch daraus wurde bisher nichts. Samsung hat die Hardware-Pläne verschoben, Google hat die eigene AR-Brille vorerst abgesagt und im Hintergrund soll es wohl ständige Strategiewechsel geben, die ein Vorankommen mehr oder weniger unmöglich gemacht haben. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Dennoch gibt es jetzt an einigen Stellen rund um die Android-Plattform Hinweise auf Android XR. In den Sourcen des Google Play Store ist bereits als Gerätekategorie hinterlegt, mit der die bestehenden Kategorien Smartphone, Tablet, Chromebook, Foldable, TV, Auto und Wear erweitert werden. Ein weiteres Flag lässt bereits mitteilen, ob es sich beim aktiv genutzten Gerät um eine solche Kategorie handelt, in den Play Services existiert ein Flag und gar eine Funktion zur Einrichtung eines neuen XR-Geräts wurde bereits entdeckt.

Das sind alles nur vorbereitende Maßnahmen, doch man wird diese wohl nicht umsonst an die entprechenden Stellen im Android-Ökosystem gebracht haben. Daher kann diese als Hinweis darauf werten, dass es hinter den Kulissen weiter vorangeht und wir vielleicht doch noch in diesem Jahr weitere handfeste Informationen zu den kommenden Produkten erhalten werden.

