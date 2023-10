Pixel-Smartphones: So lange wird Google die Geräte mit Android-Updates versorgen – jetzt bis zu sieben Jahre

Google versorgt alle Pixel-Smartphones mehrere Jahre lang mit garantierten Android-Updates und Sicherheitsupdates, wobei der jeweilige Zeitraum schon zum Verkaufsstart kommuniziert wird. Anlässlich des aktuellen großen Sprungs werfen wir heute noch einmal einen Blick auf die offizielle Update-Liste und zeigen euch, wie lange die einzelnen Pixel-Smartphones aktualisiert werden sollen. Offiziell ist nun auch bestätigt, dass die Pixel 8-Smartphones bis Oktober 2030 mit allen Updates versorgt werden.



Eines der wichtigsten Argumente für die Pixel-Smartphones sind die zuverlässigen Android-Updates und Sicherheitsupdates, die Google für einen gewissen Zeitraum garantiert und normalerweise am ersten Tag der Verfügbarkeit für alle noch unterstützten Geräte ausrollt. Das gilt auch in Zukunft, doch erst vor wenigen Tagen hat man eine große Änderung bei den Pixel-Updates angekündigt und will mit den festen monatlichen Daten aufräumen. Wir müssen die Auswirkungen abwarten, aber es sollte dennoch ungefähr jeden Monat ein Update geben.

Die Updates kommen schnell, zuverlässig und haben neben kleineren funktionellen Updates seit einigen Jahren auch noch alle drei Monate die Pixel Feature Drops mit Zusatzfunktionen an Bord. All das hat aber zuletzt nicht mehr gereicht, denn die bisherige Update-Dauer von drei Jahren wurde von mehreren Herstellern überholt und Google geriet ins Hintertreffen. Doch statt langsam nachzulegen, hat man sich für den großen Knall entschieden: Man hat den Update-Zeitraum mehr als verdoppelt und versorgt die Pixel 8-Smartphones sieben Jahre lang mit Updates.

Pixel-Käufer wissen ganz genau, worauf sie sich einlassen.Denn Google gibt schon rund um den Verkaufsstart ein Update-Versprechen ab, an das man sich bisher auch immer gehalten hat. Ob man sich auch an die sieben Jahre hält, muss man erst noch beweisen, denn es gibt nicht ganz unbegründete Zweifel. Doch wir denken einmal positiv: Das bedeutet, dass ihr schon beim Kauf wisst, wann ihr das Smartphone ersetzen solltet, falls ihr stets aktuell und/oder sicher unterwegs sein möchtet. Schauen wir uns einmal die offizielle Auflistung an.









Pixel 8 & Pixel 8 Pro

Die Pixel 8-Smartphones sind noch brandneu und werden von Google somit noch sehr lange mit Updates versorgt. Sogar sehr sehr lange. Denn es sind die ersten Smartphones, für die man ganze sieben Jahre vollen Support verspricht und somit bis Oktober 2030 alle Updates garantiert. Das ist ein extrem langer Zeitraum, der das durchschnittliche Smartphone-Leben (im Erstbesitz) weit übersteigt. Ich habe diesen riesigen Schritt erst kürzlich einmal eingeordnet.

Pixel Fold

Das Pixel Fold ist das neueste Konzept in der Pixel-Familie und gemeinsam mit dem Pixel 7a das Erste, bei dem ein exaktes End of Life-Datum angegeben wird. Google wird das erste faltbare Smartphone aus eigenem Hause noch bis zum 26. Juni 2026 mit Android-Updates versorgen und bis zum 25. Juni 2028 mit Sicherheitsupdates versorgen. Der übliche Zeitraum aus drei Jahren funktionelle und fünf Jahren Sicherheitsupdates. Sollte Google beim aktuellen Zyklus bleiben, gibt es daher im Juni 2026 noch einmal ein Pixel Feature Drop zum Abschied.

Pixel 7a

Das Budget-Smartphones erhält ebenfalls eine sehr exakte Zeitangabe und bezieht sich nicht mehr auf einen Monat – was beim Pixel 4a für „Ärger“ gesorgt hat – sondern auf ein konkretes Datum. Am 8. Mai 2026 ist Schluss mit Android-Updates und kurz vor dem 7. Mai 2028 gibt es das letzte Mal ein Sicherheitsupdate. Läuft alles weiter nach Plan, gibt es zum Ende der funktionellen Updates das Pixel 10a und zum Ende der Sicherheitsupdates das Pixel 12a.

Pixel 7

Die Pixel 7-Smartphones sind nach wie vor sehr populäre Flaggschiffe und kamen erst im Oktober 2022 auf den Markt, sodass sie noch einen langen Update-Zeitraum vor sich haben: Noch gut zwei Jahre Android-Updates und ganze 47 Sicherheitsupdates stehen vor der Tür und lassen Pixel 7-Besitzer ruhig schlafen. Wer später einsteigt, verpasst in dem Sinne natürlich nichts, denn die Updates sind ja inkrementell. Obige Liste bedeutet, dass ihr bis Herbst 2026 (wenn Android 17 erscheint und das Update auf Android 16 offiziell veraltet) auf dem neuesten Stand bleibt und bis Oktober 2027 auch die Sicherheit im Rahmen der Möglichkeiten gewährleistet ist.

Pixel 6a

Das Pixel 6a als eines der populärsten Budget-Smartphones wird noch bis Juli 2025 bzw. Juli 2027 mit Updates versorgt.

Pixel 6

Die Pixel 6-Smartphones als eine der erfolgreichsten Pixel-Generation stehen noch immer gut da. Bis Herbst 2025, zum Erscheinen von Android 16, seid ihr auf dem neuesten Stand und bis Oktober 2026 sorgt Google für die nötige Sicherheit auf den Smartphones.

Pixel 5a

Das Pixel 5a war hierzulande nicht offiziell erhältlich. Solltet ihr dennoch eines besitzen, erhaltet ihr noch bis August 2024 funktionelle Updates und Sicherheitsupdates.

Pixel 5 bis Pixel 4a

Der Support für das Pixel 4a ist bereits ausgelaufen. Das Pixel 5 erhält ab diesem Monat keine Updates mehr und für das Pixel 4a 5G wird es im nächsten Monat das letzte Update geben.









Was ist mit dem Pixel Tablet?

Adleraugen wird aufgefallen sein, dass das Pixel Tablet nicht in der Liste zu finden ist – übrigens ebensowenig wie die Pixel Watch oder die Pixel Buds. Doch während letzte beide auf alternative Plattformen setzen, wird das Pixel Tablet ganz normal mit dem Smartphone-Android versorgt. Eine offizielle Angabe gibt es nicht, aber ich würde ebenfalls auf Juni 2026 für Android-Updates und Juni 2028 und Sicherheitsupdates tippen.

Auf diese Betriebssystem könnt ihr euch freuen

Damit kommen wir dann zu den Ziel-Versionen für die Smartphones. Schauen wir uns einfach mal an, welche Android-Version ihr mit eurem Pixel-Smartphones Stand Heute erwarten könnt:

Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Android 15

Android 15 Pixel 6a: Android 15

Android 15 Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Android 16

Android 16 Pixel 7a: Android 16

Android 16 Pixel Fold: Android 16

Android 16 Pixel Tablet: Android 16

Android 16 Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Android 20

Das sind wohlgemerkt nur die garantierte Zeiträume und die Liste gilt auch nur dann, wenn Google nichts am Android-Konzept ändert. Vielleicht stellt man ja irgendwann auf einen zweijährigen Takt oder halbjährlichen Takt um. Vielleicht kommt es in Zukunft im Frühjahr und nicht im Herbst. Vielleicht treten andere unvorhersehbare Dinge auf, die eine Android-Version soweit verzögern, sodass es dann doch nicht mehr kommt. Nicht ohne Grund gibt Google ein Datum und keine Zielversion an.

