Android 14: Googles Update-Turbo hat wieder gezündet – die aktuelle Android-Verteilung bei uns im Blog

Google hat vor etwas mehr als zwei Wochen das neue Betriebssystem Android 14 auf den Markt gebracht und noch am selben Tag mit dem Rollout auf die Pixel-Smartphones begonnen. Und damit ist wieder ein idealer Zeitpunkt gekommen, um in unseren Statistiken zu schauen und euch zu zeigen, wie schnell sich Android 14 hier im Blog verbreiten und Android 13 ablösen konnte. Schon jetzt lässt sich das Fazit ziehen, dass die Geschwindigkeit der Verteilung erneut stark angezogen hat.



Android 14 wurde Anfang Oktober nach einer sehr langen Testphase final veröffentlicht und noch am selben Tag hat man den Rollout auf die Pixel-Smartphones der fünften bis siebten Generation gestartet sowie kürzlich die neuen Pixel 8-Smartphones mit Android 14 auf den Markt gebracht. Das bedeutet, dass die Mehrheit der modernen Pixel-Smartphones bereits auf Android 14 unterwegs ist – aber was bedeutet das für die Versionsverteilung? Vor etwas mehr zwei Monaten hatte ich berichtet, dass Android 13 am Zenit ist und das hat sich weitestgehend bestätigt. Wir schauen einmal auf die Zahlen der letzten Wochen in puncto Android 13 und Android 14.

Kalenderwoche / Android 13 / Android 14

KW 35: 65,29 Prozent / 3,69 Prozent

/ KW 36: 71,26 Prozent / 4,1 Prozent

/ KW 37: 72,2 Prozent / 4,1 Prozent

/ KW 38: 70,54 Prozent / 4,55 Prozent

/ KW 39: 71,66 Prozent / 4,2 Prozent

/ KW 40: 64,1 Prozent / 14,4 Prozent (Start von Android 14)

/ (Start von Android 14) KW 41: 46,1 Prozent / 30,5 Prozent

/ KW 42: 38,23 Prozent / 39,48 Prozent

Wie ihr sehen könnt, lag der Anteil von Android 13 und Android 14 kombiniert in den letzten Wochen stets zwischen 70 bis 80 Prozent – die absolute Mehrheit unser Leser verwendet also ein modernes Smartphone. Android 14 wurde in Kalenderwoche 40 veröffentlicht, was sich an den Zahlen sehr gut ablesen lässt. Wenig überraschend ist es so, dass der Anstieg von Android 14 nahezu vollständig auf die Kosten von Android 13 geht – genauso sollte es in der idealen Welt auch sein. Just in dieser Woche ist Android 14 bei uns im Blog dann auch schon zur meistgenutzten Android-Version geworden.

Um das vielleicht ein wenig einzuordnen, müsst ihr wissen, wie sich die Android-Geräte bei uns im Blog zusammensetzen – mit Stand Oktober. Ganze 55 Prozent haben ein Pixel-Smartphone, 29 Prozent ein Samsung-Smartphone, etwa 7 Prozent sind mit Xiaomi unterwegs und der Rest spielt keine Rolle.









Die Gesamtentwicklung in diesem Jahr zeigt, wie schnell und vor allem breit sich Android 13 bei uns im Blog verbreiten konnte. Schon zu Jahresbeginn war jeder zweite mit Android 13 unterwegs, bis zum Android 14-Release sind es noch knapp über 70 Prozent und es ist davon auszugehen, dass das mit Android 14 noch einmal ein Stück schneller gehen wird. Denn nicht nur die anderen Smartphone-Hersteller ziehen das Tempo an, sondern auch die steigende Verbreitung der Pixel-Smartphones trägt natürlich mit dazu bei, dass sich neue Versionen schnell verteilen.

Den harten Kern der alten Versionen wird das Ökosystem noch lange mit sich herumschleppen, doch irgendwann ereilt auch diese Geräte das Zeitliche und es werden nur noch neuere Smartphones mit längerer und zuverlässiger Update-Garantie unterwegs sein. Ich denke, dass unsere Zahlen den idealen Wert widerspiegeln, wie ihn sich Google und alle am gesunden Ökosystem interessierten Nutzer wünschen würden. Man kann sagen, dass mehr als drei Viertel aller unserer Leser stets auf einem aktuellen Betriebssystem unterwegs sind.

Natürlich gibt es bei unserer vergleichsweise kleinen Leserschaft auch eine gewisse Schwankungsbreite und keine vollständig stabilen Zahlen wie im globalen Markt. Durchschnittlich zwischen 800.000 und 900.000 Lesern pro Monat mit mehreren Millionen Aufrufen. Wir behalten die Statistiken weiter im Auge und werden vielleicht zum Ende des Jahres noch einmal aktuelle Zahlen liefern.

