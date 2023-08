Android 13: Googles Update-Turbo war erfolgreich – das Betriebssystem ist am Zenit; unsere Zahlen im Überblick

Das Betriebssystem Android 13 ist seit ziemlich genau einem Jahr auf dem Markt und wird in Kürze vom Nachfolger Android 14 als neueste Version abgelöst wird. Das scheint ein idealer Zeitpunkt zu sein, um erneut unsere Statistiken zu öffnen und euch zu zeigen, wie die Android-Verteilung hier im Blog aussieht. Schon jetzt lässt sich das Fazit ziehen, dass Android 13 endgültig am Zenit ist und sich kaum weiter verbreiten kann.



Android 14 könnte schon in wenigen Tagen als finale Version veröffentlicht und auf alle unterstützen Pixel-Smartphones ausgerollt werden. Weil die Pixel-Smartphones sich immer weiter verbreiten und auch andere Smartphone-Hersteller recht schnell nachlegen, könnte es recht schnell spürbare Anteile gewinnen. Aber wie sieht es denn an diesem Scheidepunkt mit Android 13 aus? Zuletzt haben wir im April unsere Zahlen gezeigt und schon damals hatte ich behauptet, dass Android 13 mit 62 Prozent am Zenit ist. Ich korrigiere mich in diesem Punkt gerne, mittlerweile sind es 69 Prozent – aber mehr geht wirklich nicht.

Android 13-Anteile hier im Blog:

August: 9,16 Prozent

September: 23,06 Prozent

Oktober: 27,48 Prozent

November: 32,63 Prozent

Dezember: 47,42 Prozent

Januar: 54,02 Prozent

Februar: 55,44 Prozent

März: 60,81 Prozent

April: 62,37 Prozent

Mai: 66,84 Prozent

Juni: 65,95 Prozent

Juli: 66,01 Prozent

August (bis 11.8): 69,8 Prozent

Wie ihr sehen könnt, ist der Anteil von Android 13 von Monat zu Monat immer weiter gestiegen, ohne dass es besondere Ausreißer oder hervorzuhebende Monate gegeben hat. Da mit Android 14 in Kürze der Nachfolger ausrollt, ist für Android 13 nicht mehr viel zu holen, denn die Pixel-Smartphones, die aktuellen Samsung-Flaggschiffe und einige weitere Geräte werden recht schnell mit dem neuen Android 14 versorgt werden.

Um das vielleicht ein wenig einzuordnen, müsst ihr wissen, wie sich die Geräte bei uns im Blog zusammensetzen: 34 Prozent Samsung, 22 Prozent Google Pixel, 11 Prozent Xiaomi, 11 Prozent Apple, gefolgt von vielen weiteren im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Samsung vorbildliche Updates haben also auf unsere Zahlen einen großen Einfluss. Zusammen mit Google hat man bei uns im Blog also 56 Prozent Anteil.









Die Gesamtentwicklung in den letzten acht Monaten zeigt, dass sich Android 13 bei uns im Blog nicht nur sehr schnell verbreiten konnte, was hier keine große Überraschung ist, sondern auch zu welchen Lasten es ging. Die Anteile werden vor allem von Android 12 abgeknabbert, was natürlich der Idealfall ist. Aber auch Android 11 zeigt sich überraschend schwach. Zumindest in diesem Monat gibt es nur noch ein einziges Betriebssystem mit zweistelligem Marktanteil. Wie ihr sehen könnt, ist auch Android 14 seit dem Eintritt in die stabile Beta-Phase bei uns im Blog vertreten – mittlerweile schon bei über zwei Prozent.

Ich denke, dass unsere Zahlen den idealen Wert widerspiegeln, wie ihn sich Google und alle am gesunden Ökosystem interessierten Nutzer wünschen würden. Man kann sagen, dass gut drei Viertel aller unserer Leser stets auf einem aktuellen Betriebssystem unterwegs sind. Altlasten hat man immer und das Apple-Niveau wird Android sowieso nie erreichen, trotz immer härterer Update-Regeln, aber wenn unsere Werte mit den globalen Gleichauf wären, könnten alle sehr sehr zufrieden sein.

Natürlich gibt es bei unserer vergleichsweise kleinen Leserschaft auch eine gewisse Schwankungsbreite und keine vollständig stabilen Zahlen wie im globalen Markt. Durchschnittlich zwischen 800.000 und 900.000 Lesern pro Monat mit mehreren Millionen Aufrufen. Wir behalten die Statistiken weiter im Auge und werden euch in den ersten Wochen nach dem Android 14-Release noch einmal aktuelle Zahlen liefern.

Letzte Aktualisierung am 13.07.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!