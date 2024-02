Wear OS: Watch Face bringt Apple Watch-Design auf Smartwatches – ein Hingucker am Handgelenk

Mit Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS erhalten die Nutzer umfangreiche Möglichkeiten, die Oberfläche anzupassen oder vollständig gegen ein selbst ausgewähltes Watch Face auszutauschen. Heute stellen wir euch ein Watch Face vor, dass der Smartwatch nicht nur ein neues Äußeres verpasst, sondern diese auf den ersten Blick gleich in ein anderes Ökosystem verschiebt: Ein Ziffernblatt im Stil früher Apple Watches.



Im Google Play Store gibt es sehr viele Ziffernblätter für Wear OS, die sich zwar weitgehend unterscheiden, aber oftmals auf den immer gleichen Konzepten basieren. Daher stellen wir euch hier im Blog in unregelmäßigen Abständen die Hingucker am Handgelenk vor, die sich durch auffällige Oberflächen, clevere Ideen oder auch einfach schickes Designs abheben. Nachdem wir letzte Woche ein Kachel-Watch Face mit Windows Phone-Anlehnung gezeigt haben, springen wir jetzt in ein weiteres Ökosystem.

Das Watch Face mit dem wenig klingenden Namen „Prado 46 Shortcuts“ setzt auf ein vermeintlich simples Konzept, das sowohl schick aussieht, als auch viele Informationen und Verknüpfungen auf die Startseite der Wear OS Smartwatch bringt. Dabei setzt man auf vollständig runde Icons, die in unterschiedlichen Größen auf dem Display gezeigt werden. Auf den ersten Blick nicht zu erkennen: Das mittlere Icon ist eine Analoguhr und zeigt euch somit stets die aktuelle Uhrzeit. Alles andere sind Verknüpfungen oder Komplikationen.

Schaut man es sich etwas länger an, fällt die klare Struktur auf: Ein großes Icon in der Mitte sowie ein Kreis mit etwas kleineren Icons und noch ein weiterer Kreis mit noch kleineren Icons. Macht insgesamt nicht weniger als 19 Icons und Funktionen. Der Außenring besteht Uhrentypisch aus 12 Icons.









Natürlich wollen wir den Elefant im Raum nicht unerwähnt lassen: Das Design erinnert sehr stark an das der früheren Apple Watches, die auf eine ganz ähnliche Kreisdarstellung gesetzt haben. Ob es wirklich von Apples früheren Modellen inspiriert ist oder sich bei der kreativen Designfindung einfach ergeben hat (denn schlussendlich sind es nur in Kreisen angeordnete runde Icons), lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls wirbt man nicht mit der Ähnlichkeit.

Das Watch Face bietet eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten, mit denen ihr etwa das Hintergrundbild hinter den Icons austauschen könnt, die Shortcuts und Komplikationen festlegen könnt, das Uhrendesign oder auch das Icon Pack austauschen könnt. Es wird also nicht langweilig werden. Aktuell hat das Ziffernblatt im Play Store einen Preis von 1,59 Euro. Sollte euch das zu teuer sein, schaut doch regelmäßig bei unseren Play Store Aktionen vorbei, denn dort war es bereits mehrfach kostenlos zu haben.