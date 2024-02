Wear OS: Ein Hingucker am Handgelenk – Watch Face bringt Kacheldesign mit vielen Infos und Verknüpfungen

Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS gibt allen Nutzern die Möglichkeit, die Darstellung auf der Startseite anzupassen – dafür kommen die „Watch Faces“ bzw. Ziffernblätter zum Einsatz. Diese können bekanntlich vollständig ausgetauscht werden und heute stellen wir euch ein Watch Face vor, das vor allem Nutzer begeistern könnte, die sehr viele Informationen auf einen Blick wünschen.



Im Rahmen unserer losen Serie der Hingucker am Handgelenk stellen wir euch immer wieder herausragende Ziffernblätter vor, die aus der Masse der Watch Faces im Google Play Store herausstechen – sei es durch die Funktion oder das Design. Heute zeigen wir euch ein Watch Face, das in puncto Informationsumfang sicherlich ganz oben angesiedelt werden kann und trotz vermeintlich simpler Darstellung eine Besonderheit im Gepäck hat: Kacheln.

Bei dem Watch Face mit dem wenig klingenden Namen „FSW231“ handelt es sich um ein Ziffernblatt, das nicht mit Informationen geizt. Obwohl die Uhrzeit ein gutes Drittel der Smartwatch einnimmt, hat der Entwickler noch Platz für sehr viel mehr Details gefunden. Das beginnt schon am oberen Rand, der mit einer wirklich schicken Grafik gefüllt ist, die über den Tagesverlauf bzw. Nachtverlauf informiert. Darunter befindet sich auf der linken Seite die Uhrzeit und auf der rechten Seine eine Anordnung von Kacheln.

In bis zu fünf Kacheln könnt ihr Informationen unterbringen, die dort recht farbenfroh gezeigt werden, wie ihr den folgenden Screenshots entnehmen könnt. Dabei handelt es sich um die üblichen Komplikationen vom Wetter über den Schrittzähler, den Akkustand und je nach Verfügbarkeit weitere Fitnessinformationen wie die aktuelle Distanz oder den Herzschlag.









Aber es gibt noch mehr Informationen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auffallen, denn an vier Stellen könnt ihr weitere App-Verknüpfungen sowie interaktive Details ablegen. Der Zugriff darauf ist zwar nicht ganz so einfach und erfordert ein klein wenig Übung der Koordination, aber es komplettiert das Gesamtpaket dieses Ziffernblatts. Insgesamt ergibt es ein geballtes Info-Watch Face, das es in diesem Umfang auch nicht ganz so häufig gibt.

Das Ziffernblatt schlägt mit 1,09 Euro im Google Play Store zu Buche, was sicherlich nicht zu teuer ist. Wer sich das dennoch nicht leisten möchte, kann auch unsere Google Play Store-Aktionen beobachten, denn das Watch Face wird alle paar Monate für mehrere Tage gratis angeboten. Wann es wieder soweit ist, lässt sich natürlich nicht prognostizieren.