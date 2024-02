Wear OS: Google bringt neue Launcher-Oberfläche – neue Gitteransicht zeigt sich (Screenshots & Video)

Google hat das Smartwatch-Betriebssystem Wear OS im Laufe der Jahre immer weiter verbessert und mit neuen Funktionen ausgestattet, die in vielen Bereichen ankamen. Jetzt arbeitet man an einer ganz neuen Launcher-Oberfläche, die es in der Form unter Wear OS offiziell noch nicht gegeben hat: Die Kürzlich geleakte Gitter-Oberfläche zeigt sich nun auf ersten Screenshots und in einem Video.



Das Smartwatch-Betriebssystem Wear OS bietet grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, um zu den einzelnen Apps zu gelangen. Da wären die Komplikationen, die Tiles und der Weg über den App Launcher. Letzter ist bis auf einige kosmetischen Änderungen seit jeher unverändert, denn seit der ersten Version setzt man auf eine Listenansicht, die alle auf der Smartwatch installierten Apps untereinander zeigt. Diese Liste wird vertikal gescrollt und besteht pro Zeile aus dem App-Icon sowie dem Namen der Anwendung. Schon bald dürfte es eine alternative Ansicht geben.

Ein kürzlicher Teardown der Wear OS-App hatte schon vor einigen Tagen ergeben, dass der Launcher den Nutzern zukünftig die Wahl zwischen der Listenansicht und der neuen Gitterdarstellung lässt. Die Gitteransicht soll über drei Spalten verfügen und die Apps entsprechend in einer scrollbaren Tabellenform darstellen. Man dürfte also schon bald eine ähnliche Ansicht bieten, wie wir sie vom Smartphone kennen und für ein Gerät mit vollständig rundem Display vielleicht praktischer einsetzbar ist.

Nur wenige Tage nach der ersten Entdeckung per Teardown gibt es jetzt erste Screenshots sowie ein Video von dieser Oberfläche, die über einige versteckte Schalter bereits aktiviert werden konnte. Auf den folgenden Bildschirmfotos könnt ihr sehen, wie diese Ansicht umgesetzt ist und an welcher Stelle sich diese aktivieren bzw. umschalten lässt. Den Nutzern wird also die Wahl gelassen.









Wie erwartet, werden die Apps in einem Gitter mit drei Spalten gezeigt, sodass im Optimalfall bis zu neun App-Icons gleichzeitig auf dem Display zu sehen sind. Aufgrund der runden Displays werden nur fünf davon komfortabel angetippt werden können, während für die Icons in den Ecken vielleicht etwas Fingerspitzengefühl oder Scrollen notwendig ist. Die Länge der Liste hängt natürlich davon ab, wie viele Apps auf der Smartwatch installiert sind.

Dass die Nutzer weiterhin die Möglichkeit haben, bei Bedarf auf die Liste zurückzuwechseln, ist sicherlich eine gute Sache. Im direkten Vergleicht zeigt sich aber, dass in der Gitteransicht deutlich mehr Apps auf einem Blick sichtbar sind. Offenbar hat man bei Google bemerkt, dass diese runden Displays ein Schwachpunkt von Wear OS sind. Optimal wäre sicherlich die Icon-Darstellung der ersten Apple Watch, aber ganz so offensichtlich kann und will Google das natürlich nicht kopieren.

