Google Files: Smarter Dateimanager verabschiedet sich von der Hauptnavigation und entfernt Nearby Share

Der smarte Dateimanager Google Files wurde zuletzt immer wieder ausgebaut und jetzt wird das nächste größere Update ausgerollt, das sowohl eine neue Navigation mitbringt, als auch Funktionen entfernt. Die Änderungen unterstreichen, dass sich die App hauptsächlich als Dateimanager und weniger als App zur Speicherbereinigung platzieren soll. Von Nearby Share verabschiedet man sich vollständig.



Google Files ist vor vielen Jahren als „Files Go by Google“ gestartet und hatte hauptsächlich die Aufgabe, Speicherplatz auf dem Smartphone freizugeben – sei es durch die Erkennung doppelter Dateien, nicht mehr benötigter Dateien, großer Mediendateien oder Ähnliches. Die Funktionalität eines Dateimanagers für den Zugriff auf lokale Daten kam erst etwas später dazu, hat sich aber längst zur Hauptfunktion entwickelt. Das wird mit dem jüngsten Update deutlich unterstrichen.

Man verabschiedet sich von der Navigationsleiste am unteren Rand, die bisher die drei Einträge für den Dateimanager, für das Säubern sowie Nearby Sharing enthielt – in Indien gar ein Wichtig-Tab, der kurzfristig eingestellt wurde. Das Säubern wird jetzt wieder in das Hamburger-Menü verschoben, Nearby Sharing wird aufgrund der Integration in Android vollständig entfernt und der Dateimanager wird zur Hauptfunktion.

Bei dieser App ist es sicherlich sinnvoll, dass man sich von der Hauptnavigation verabschiedet.

