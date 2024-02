Chrome: Google kritisiert Apples iPhone-Lockerung – Beschränkung auf EU-Raum beschränkt die Auswahl

Vor wenigen Tagen hat Apple angekündigt, dass schon bald alternative Browser-Engines unter iOS nutzbar sein werden, denn man lockert den seit jeher bestehenden Zwang zur WebKit-Nutzung. Allerdings nicht ganz freiwillig und auch nur im EU-Raum, während sich im Rest der Welt vorerst nichts ändert. Genau das wird nun von Googles Chrome-Team kritisiert, obwohl man grundsätzlich wohl davon profitieren dürfte.



Im Rahmen des Digital Markets Act wird sich Apple in Kürze öffnen und alternative Browser-Engines unter iOS erlauben – wir hatten bereits ausführlich darüber berichtet. Google hat sich schon sehr früh auf diesen Schritt eingestellt, denn die hauseigene Blink-Engine für iOS befindet sich bereits seit mindestens einem Jahr in Entwicklung – alle Infos dazu in diesem Artikel. Es ist daher anzunehmen, dass Google zum Zeitpunkt der Öffnung bereitstehen wird.

Dennoch kritisiert das Chrome-Team nun Apples Schritt, denn die Nutzer werden nur im EU-Raum eine Wahlmöglichkeit haben, während im Rest der Welt weiterhin der WebKit-Zwang herrschen wird. Das erhöht den Aufwand für Browserentwickler, die dadurch zwei Versionen dauerhaft pflegen müssen. Kritisiert wurde das bereits von Mozilla, doch bei Google sieht die Situation meiner Meinung nach ein wenig anders aus. Denn Chrome ist ohnehin auf vielen Plattformen zu Hause und Google hat ohne Frage die entsprechenden Ressourcen, um zwei unterschiedliche Browser zu pflegen. Viel mehr spielt es Google gar in die Karten, dass kleinere Konkurrenten möglicherweise eingeschränkt sein werden.

Die Aussage ist vollkommen richtig, aus Richtung des Chrome-Teams aber ein wenig fadenscheinig. Nach dem Vorpreschen der EU könnte es aber vielleicht gar nicht mehr so lange dauern, bis Apple sich auch in anderen wichtigen Regionen öffnen muss. Selbst die USA haben sich in letzter Zeit in puncto digitaler Gesetzgebung immer wieder an der EU orientiert.

