Chromecast mit Google TV: Neue Startseite wird jetzt ausgerollt – mehr Apps, runde Icons, Free TV und mehr

Auf der Smart TV-Plattform Google TV spielen eigenständige Apps von Beginn an nur eine untergeordnete Rolle, das zeigt sich jetzt recht deutlich in einem größeren Update für die TV-Startseite. Diese erhält jetzt für alle Nutzer einen neuen Look, der Medien noch mehr in den Mittelpunkt und die Oberfläche modernisieren soll. Jetzt hat der Rollout auf die aktuellen Chromecasts begonnen.



Auf dem Google TV-Startbildschirm dreht sich alles um mediale Inhalte, sodass die Nutzer in vielen Fällen gar nicht erst zu den Streaming-Apps wechseln müssen, sondern direkt aus dem Betriebssystem heraus an die entsprechende Stelle gelangen. Dementsprechend ist die App-Auflistung nicht wirklich prominent am Homescreen zu finden und eine bevorstehende Änderung wird das noch weiter verstärken. So wie man kürzlich Android TV eine neue Oberfläche spendiert hat, gibt es jetzt ein Update für die Google TV-Oberfläche, das in diesen Tagen auf den Chromecasts ankommt.

Der offizielle Changelog:

Kreisförmige App-Symbole: Ihre Apps haben jetzt eine neue kreisförmige Form, die Ihrem Startbildschirm ein modernes und frisches Aussehen verleiht und das Auffinden Ihrer Apps erleichtert.

Neuer Zugriff auf Free-TV-Kanäle: Schauen Sie sich diese neue Verknüpfung zu Free-TV-Kanälen in der Zeile „Ihre Apps" an. Die kostenlosen Kanäle von Google TV umfassen alles von lokalen Nachrichten über Filme bis hin zu Sport, die alle ohne zusätzliche Downloads, Zahlungen oder Abonnements verfügbar sind.

Mehr Apps zur Hand: Wir haben die Anzahl der App-Symbole in der Zeile „Ihre Apps" erhöht, sodass Sie einfacher auf mehr Ihrer am häufigsten verwendeten Apps zugreifen können.

Wir haben die Anzahl der App-Symbole in der Zeile „Ihre Apps“ erhöht, sodass Sie einfacher auf mehr Ihrer am häufigsten verwendeten Apps zugreifen können. Ihre Apps, ganz nach Ihren Wünschen: Die Zeile „Ihre Apps“ verfügt jetzt über Schaltflächen „Neu anordnen“ und „Apps hinzufügen“ am Ende der Zeile, sodass Sie mehr Kontrolle über die Organisation Ihrer Apps haben und leichter darauf zugreifen können, um neue Apps zu entdecken und zu installieren.

