YouTube Live und TikTok Live – zunehmend für Unternehmen interessant

Auf Twitch haben sich bereits tausende Streamer etabliert. Dies schließt den Einstieg für Neulinge auf dieser Plattform zwar nicht aus, ist aber mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden, zumal die Konkurrenz sehr groß ist. Neben Twitch gibt es jedoch noch weitere Livestreaming-Plattformen wie YouTube und TikTok, die ebenfalls gute Möglichkeiten bieten, bekannt zu werden. Nicht nur angehende Influencer sollten Livestreams im Auge behalten, auch Unternehmen können zunehmend von den Möglichkeiten profitieren.Doch was sind die Vorteile von YouTube Live und TikTok Live für Unternehmen im Vergleich zu herkömmlichen Videos oder Shorts?



YouTube Live – die Möglichkeiten und Hauptfunktionen

YouTube Live ermöglicht es Kreativen, ihre Community in Echtzeit zu erreichen und zu engagieren. Ob es sich um das Streaming einer Veranstaltung handelt, das Anbieten eines Kurses oder die Durchführung eines Workshops, YouTube stellt Tools zur Verfügung, die die Verwaltung von Livestreams vereinfachen und eine direkte Interaktion mit den Zuschauern ermöglichen.

Für das Livestreaming auf YouTube stehen verschiedene Methoden zur Verfügung: per Webcam, Mobilgerät oder Encoder. Die Nutzung von Webcam und Mobilgerät bietet sich besonders für Anfänger an, die ohne umfangreiche Vorbereitungen direkt starten möchten. Encoder hingegen sind die Wahl für anspruchsvollere Livestreams. Sie erlauben es, den Bildschirm zu teilen, Gameplay zu übertragen, externe Audio- und Videogeräte anzuschließen und fortgeschrittene Produktionstechniken anzuwenden, wie die Verwendung mehrerer Kameras und Mikrofone, um den Stream zu bereichern.

TikTok Live – der Schlüssel zu einer jüngeren Zielgruppe

Auf TikTok ist es möglich, nicht nur neue Inhalte aufzunehmen oder fertige Videos hochzuladen, sondern auch in Echtzeit zu streamen. Um die Live-Funktion auf TikTok zu verwenden, sind bestimmte Voraussetzungen nötig: Man muss mindestens 18 Jahre alt sein und über eine Followerzahl von mindestens 1.000 Personen verfügen. Ein charakteristisches Merkmal der TikTok-Nutzer ist ihr junges Alter: 69 % der Nutzer sind zwischen 16 und 24 Jahre alt. Von den verbleibenden 31 % sind nur etwa 15 % älter als 35 Jahre.

Nutzer können ihre Erlebnisse teilen, während sie sich gleichzeitig im Chat mit ihren Followern austauschen. Innerhalb des Livestreams bieten sich durch das Menü, erreichbar über die drei Punkte, diverse Anpassungsmöglichkeiten. Streamer können unter anderem Filter und Effekte hinzufügen, Kommentare verbergen oder bestimmte Zuschauer vom Zugriff auf den Stream ausschließen.

Livestreams – ein direkter Draht zu potentiellen Kunden

Ein Tischler, der die Restaurierung einer historischen Tür live auf TikTok dokumentiert, eine Konditorin, die ihre Follower in Echtzeit an der Entstehung einzigartiger Torten teilhaben lässt, und die Betreiber einer kleinen Buchhandlung, die ihre Lesungen und Buchvorstellungen streamen – sie alle stehen für den wachsenden Trend, dass Unternehmen TikTok als Plattform nutzen, um ihre Dienstleistungen und Produkte in einem authentischen Rahmen zu präsentieren. Diese Live-Übertragungen dienen nicht nur dazu, Einblicke in den Arbeitsalltag zu geben, sondern sind auch ein effektives Mittel, um den Bekanntheitsgrad zu steigern, die Kundenbindung zu stärken und eine Community rund um die eigene Marke aufzubauen. Im besten Fall beantwortet der Livestream schnell Fragen wie „Ist mir das Unternehmen sympathisch“ oder „Möchte ich das Produkt haben“.

Warum einige Unternehmen mittlerweile TikTok Live Zuschauer kaufen, hängt mit dem Algorithmus der Plattform zusammen. Dieser bewertet die Anzahl der Zuschauer als sehr wichtig, insbesondere bei Livestreams. Höhere Zuschauerzahlen führen zu einem besseren Ranking. Zukünftige Streams werden in der Folge mit größerer Wahrscheinlichkeit einem neuen Publikum angeboten werden, das ähnliche Interessen hat wie das bisherige.

Verschiedene Vorteile sprechen für einen Livestream

Während eines Livestreams findet durch die visuelle und auditive Übertragung der Inhalte in Echtzeit ein direkter Dialog mit dem Publikum statt. Durch einen gut gemachten Livestream entsteht eine besondere Nähe zwischen den Zuschauern und dem Streamer. Wer live dabei ist, profitiert von den neuesten Informationen und fühlt sich exklusiv informiert. Diese Exklusivität nimmt jedoch ab, sobald die Aufzeichnung des Livestreams zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wird.

Bei der Erstellung von Videos für YouTube oder eine Website sowie bei der Produktion von Podcasts wird der Inhalt oft mehrfach aufgenommen und anschließend sorgfältig bearbeitet, um ein fehlerfreies und perfektes Endprodukt zu erhalten. Das Publikum ist sich bewusst, dass das Ergebnis dieser sorgfältigen Bearbeitung nicht unbedingt die Realität widerspiegelt. Livestreams hingegen bieten ein ganz anderes Erlebnis: Fehler, Versprecher und Missgeschicke sind für die Zuschauer sofort sichtbar. Dies verleiht Unternehmen eine sympathischere Ausstrahlung, indem die menschliche Seite zum Vorschein kommt. Im Livestream werden also nicht nur Inhalte geteilt, sondern auch die Authentizität und Menschlichkeit des Unternehmens demonstriert.

Livestreaming kann auch als eine Form des Kundenservices gesehen werden. Aktive Fragen der Konsumenten können sofort beantwortet werden, was einen direkten Vorteil gegenüber dem oft langsameren E-Mail-Support bietet. Für die Teilnahme an einem Livestream ist keine aufwendige Technik notwendig, eine stabile Internetverbindung genügt. Damit ist die Hürde zur Teilnahme niedrig, was auch die Nutzung von unterwegs über mobile Endgeräte erleichtert.

Ob YouTube Live oder TikTok Live, Livestreaming kann letztlich als sinnvolle Ergänzung für Unternehmen unterschiedlichster Branchen angesehen werden.