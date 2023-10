YouTube Music: Jetzt auch auf dem Apple HomePod nutzbar – Musikstreaming für Premium-Nutzer

Googles Musikstreamingplattform YouTube Music lässt sich auf vielen Plattformen nutzen und steht von Android über iOS und den Browser bis hin zu einigen Smart Home-Geräte bereit – und jetzt folgt der nächste Schritt. Der schon vor längerer Zeit angekündigte Support für Apples HomePod Smart Speaker ist endlich verfügbar. Nutzer können das Musikstreaming jetzt auch ohne AirPlay verwenden.



YouTube Music gehört mittlerweile zu den beliebtesten Musikstreamingplattformen und Google baut die Reichweite immer weiter aus, denn erst vor wenigen Monaten hatte man den Sprung auf die Apple-Geräte HomePod und Apple TV sowie Sonos angekündigt und jetzt ist es soweit. Ab sofort lässt sich YouTube Music auf dem Apple HomePod nutzen, wobei ihr das natürlich vorab einmalig einrichten müsst. Dazu ist es erforderlich, in den HomePod-Einstellungen die Verbindung zu YouTube Music herzustellen.

Steht die Verbindung, lässt sich YouTube Music so wie alle anderen Musikstreamingplattformen verwenden. Das Streaming lässt sich per Sprachaufforderung starten und findet direkt am Gerät statt. Bisher war es notwendig, für die Nutzung von YouTube Music auf dem HomePod AirPlay zu verwenden, um den Stream vom Smartphone an den Smart Speaker zu senden. Allerdings wird das nicht für alle Nutzer funktionieren, denn in der kostenlosen Variante ist das nicht nutzbar.

Um YouTube Music nativ auf dem Apple HomePod zu verwenden, ist ein YouTube Premium-Abo oder YouTube Music Premium-Abo erforderlich. Aber das ist bei Googles Smart Speakern aus eigenem Hause auch nicht anders.

