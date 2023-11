Google Websuche: Nutzer können Themen folgen oder öffentliche Notizen anlegen – neue Features im Test

Rund um die Google Websuche gibt es immer wieder kleinere und größere Veränderungen, die den Nutzern aber oftmals gar nicht auffallen. Jetzt hat man zwei große neue Funktionen angekündigt, die die Nutzung der Websuche langfristig beeinflussen könnten: Nutzer können einzelnen Themen direkt aus den Suchergebnissen heraus folgen und ein neues Social-Tool ermöglicht globale Notizen zu einzelnen Webseiten.



Folgen

Bei der Google Websuche drehte sich in den letzten Monaten alles um die Künstliche Intelligenz, doch man hat auch neue Features abseits dieses Themas in petto, die jetzt mit ersten Nutzern getestet werden sollen: Eine neue Folgen-Funktion soll es ermöglichen, direkt aus den Suchergebnissen heraus einem Thema zu folgen. Dafür gibt es einen Button innerhalb der Suchergebnisse, mit dem sich das Umschalten lässt. Neues zu diesem Thema erscheint dann im Discover Feed und bei hoher Relevanz auch als Benachrichtigung am Smartphone.

Notizen

Die zweite neue Funktion zieht eine soziale Komponente in die Websuche: Nutzer haben die Möglichkeit, zu einem einzelnen Ergebnis eine Notiz anzulegen. Diese kann beliebige Textinhalte erhalten und auch schick formatiert werden. Allerdings ist diese nicht für den Nutzer selbst, sondern für die Allgemein gedacht, denn alle Notizen werden öffentlich über die Websuche abrufbar sein – vielleicht ein wenig vergleichbar mit Google Maps-Rezensionen. Webmaster sollen über neue Notizen informiert werden, aber keine Möglichkeit haben, darauf zu reagieren (außer Löschen).

Beide neuen Features werden im Laufe der nächsten Wochen für US-Nutzer mit englischsprachiger Oberfläche ausgerollt. Bei Erfolg dürfte man den Testlauf oder den Start global ausweiten.

» Google Websuche: Mit diesen Suchbegriffen verdient Google das meiste Geld – iPhone, Versicherungen & Co

[Google-Blog]