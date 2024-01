Pixel 8-Smartphones: Neuer Modus erkennt Schutzfolien und verändert die Display-Einstellungen (Screenshots)

Viele Nutzer dürften ihr Smartphone mit einer Schutzfolie schützen, die Kratzer oder sonstige Schäden vom Display fernhalten soll – das gilt besonders bei höherwertigen Geräten wie etwa den Pixel 8-Smartphones. Jetzt hat Google eine neue Funktion für die achte Pixel-Generation ausgerollt, die die Nutzung einer Displayschutzfolie automatisch erkennen und darauf mit einer erhöhten Sensibilität reagieren kann.



Displayschutzfolien gibt es heute für praktisch jedes Smartphone und diese erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, können aber auch Nachteile haben – so wie etwa die verminderte Erkennung der Toucheingaben oder Gesten. Aus diesem Grund gibt es schon seit vielen Jahren die Möglichkeit, die Touch-Sensibilität der Smartphones anzupassen und somit die Erkennung des Fingers auf dem Display zu erhöhen oder entsprechende wieder zurückzufahren. Mit den Pixel 8-Smartphones lässt sich das automatisieren.

Ein noch recht junger Modus bietet in den Einstellungen die Möglichkeit, die Installation einer Schutzfolie automatisch zu erkennen. Kurz nach dem Auflegen oder Abziehen der Schutzfolie erscheint eine Benachrichtigung, die die Sensibilität erhöht und dem Nutzer drei Möglichkeiten gibt: Zu den Einstellungen wechseln und das gegebenenfalls rückgängig machen, die Umstellung zu bestätigen oder diese Benachrichtigung für die Zukunft zu deaktivieren.

Wer also seine Schutzfolie immer wieder einmal entfernt und neu anbringt, kann sich mit diesem Feature den Weg in die Einstellungen sparen. Es sollte standardmäßig aktiviert sein, falls nicht, findet ihr es in der Kategorie „Display“ der Android-Einstellungen.

