Pixel Launcher: Wie ist das Wetter? Die Wetterkarte in den Suchvorschlägen wird deutlich vergrößert

Rund um den Pixel Launcher gibt es in diesen Tagen eine Reihe von Neuerungen, die sowohl auf dem Homescreen als auch in der Suchfunktion sichtbar sind. Letzte bietet schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, durch Eingabe weniger Buchstaben das aktuelle Wetter direkt in den Suchvorschlägen zu zeigen. Das scheint recht relevant zu sein, denn jetzt wurde die Darstellung deutlich vergrößert.



Die Suchfunktion im Pixel Launcher findet längst nicht nur die installierten Apps oder schlägt Suchbegriffe vor, sondern enthält auch zusätzliche Anwendungen und Informationen. Erst gestern haben wir über den Schnellzugriff auf den Google Passwortmanager berichtet und jetzt ist eine weitere Neuerung aufgetaucht, die sehr hilfreich sein kann: Die Suche nach dem Wetter liefert ein deutlich größeres Ergebnis. Auf dem rechten Screenshot seht ihr die neue Variante, links die alte.

Statt wie bisher nur eine eher flache Karte zu nutzen, verwendet die neue Variante eine deutlich größere Fläche und zeigt die Informationen in mehr als nur zwei Zeilen an. Das Vorschaubild ist gewachsen und zeigt auf den ersten Blick die aktuelle Lage. Darüber findet sich noch ein Symbol für die Wetter-App, das genauso wie der Button unter dem Vorschlag zu den Wetterprognosen in der Google-App führt. Zusätzliche Informationen kommen durch dieses Update vorerst noch nicht an diese Stelle.

Es passt sehr gut zu Googles großen Wetterplänen, die eine eigene Datenquelle sowie eine weitere Verbreitung des Wetterberichts vorsehen.

» Pixel Launcher: Google integriert Passwortmanager in die Suchfunktion – ermöglicht schnelleren Aufruf

[9to5Google]