Pixel-Smartphones: So könnt ihr Notfall-SOS aktivieren, einrichten und die Rettungskette starten (Screenshots)

Die Pixel-Smartphones bieten viele smarte Funktionen, die den Alltag der Nutzer erleichtern sollen, können aber auch abseits des Komforts große Unterstützung leisten oder den Nutzer gar aus misslichen Situationen befreien. Heute zeigen wir euch, wie ihr die Funktion Notfall-SOS auf den Pixel-Smartphones aktivieren und nutzen könnt. Es ist ein Teil des „Persönliche Sicherheit“-Frameworks.



Wir haben euch in den letzten Wochen gezeigt, wie die Pixel-Smartphones zum Lebensretter werden können, indem sie automatisiert Hilfe holen, manuell Hilfe holen oder wichtige Informationen teilen können. Im letzten Teil der kleinen Serie zeigen wir euch, wie sich die Funktion Notfall-SOS verwenden lässt, die in vielen Ländern große Dienste in Form der Sturzerkennung oder auch Autounfallerkennung bieten kann.

Hierzulande ist „Notfall-SOS“ leider stark eingeschränkt, aber dennoch lässt es sich durch fünfmaliges Drücken auf den Power-Button aktivieren und ihr solltet es auch einrichten, falls einige der automatischen Rettungsfunktionen vielleicht doch noch in Deutschland freigeschaltet wird.

So könnt ihr Notfall-SOS aktivieren

Öffnet einfach die Android-Einstellungen, wechselt in die Kategorie „Sicherheit und Notfälle“ und dann in den Unterpunkt „Notfall-SOS“. Dort könnt ihr jetzt durch Tippen des Buttons „Funktion Notfall-SOS aktivieren“ die entsprechende Aktion auslösen.









Notfall-SOS einrichten

Sobald die Funktion aktiviert ist, könnt ihr festlegen, was diese tun soll. Zur Auswahl steht ein automatisierter Anruf bei den Rettungsdiensten, wichtige Informationen mit den Notfallkontakten teilen sowie zusätzlich optional das Aufzeichnen von Notfallvideos. Ein solches Video kann bis zu 45 Minuten lang sein und benötigt dank Komprimierung nur etwa 10 Megabyte pro Minute. Auch dieses wird automatisiert geteilt und kann den kontaktierten Personen dabei helfen, sich ein Bild von der Situation zu machen.

Ausgelöst wird diese Funktion durch ein fünfmaliges Drücken auf den Power-Button. Ihr könnt aber auch noch häufiger draufdrücken und müsst daher nicht mitzählen. Es startet zur Sicherheit noch einmal ein Countdown (der optional deaktiviert werden kann), bevor die Aktionen tatsächlich ausgelöst werden. Nehmt euch einmal die Zeit, um diese Optionen durchzusehen und bei Bedarf einzurichten. Es gehört sicherlich zu den Features, bei denen man meint, diese niemals zu benötigen. Wenn es dann aber doch dazu kommt, ist man froh sich diese paar Minuten Zeit genommen zu haben…-

[Google Pixel Guidebooks]