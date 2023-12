Pixel-Smartphones: So könnt ihr einen Sicherheitscheck planen – auf unsichere Situationen vorbereiten

Auf allen Pixel-Smartphones befindet sich die App Persönliche Sicherheit, die einen Beitrag zur ebensolchen leisten kann, indem etwa Notfallkontakte im Ernstfall informiert werden. Aber die App bietet euch auch die Möglichkeit, einen Sicherheitscheck zu planen und automatisiert Hilfe zu holen, wenn das notwendig sein sollte. Wir zeigen euch, wie ihr dieses Feature nutzen könnt.



Wir haben euch bereits gezeigt, wie ihr die App Persönliche Sicherheit einrichten und Notfallinformationen teilen könnt. In beiden Fällen müsst ihr selbst aktiv werden, doch die App hat auch einen passiven Modus, der euch nach einem gewissen Zeitraum fragt, ob alles in Ordnung ist. Dafür gibt es den sogenannten geplanten Sicherheitscheck.

Mit diesem geplanten Sicherheitscheck könnt ihr festlegen, dass ihr nach Ablauf einer zuvor eingestellten Zeit gefragt werdet, ob alles in Ordnung ist. Wer also vorhat, sich in düsteren Gegenden herumzutreiben oder für die nächsten Stunden aus welchen Gründen auch immer ein schlechtes Gefühl hat, kann dieses Feature nutzen.

Öffnet dazu einfach die App „Persönliche Sicherheit“ auf dem Pixel-Smartphone und tippt auf „Sicherheitscheck“. Jetzt müsst ihr den Grund für den geplanten Check angeben sowie den Zeitraum, nach dem ihr gefragt werden möchtet. Beides wird für die im Ernstfall kontaktierten Notfallkontakte sichtbar sein. Anschließend noch die Personen auswählen und schon beginnt der passive Prozess.









Ist der eingestellte Zeitraum abgelaufen, meldet sich das Smartphone mit einer direkten Nachfrage, die ihr innerhalb von 60 Sekunden beantworten müsst. Es lässt sich auswählen, dass es euch gut geht – womit der ganze Prozess beendet wird – oder es lassen sich zwei Möglichkeiten für Hilfe auswählen. Entweder den Standort, den Akkustand sowie die Begründung mit den hinterlegten Notfallkontakten teilen oder direkt den Notruf wählen. Reagiert ihr nicht, wird automatisch Punkt 2 gewählt.

Doch was ist, wenn euch euer Gefühl nicht getrogen hat, ihr tatsächlich in Gefahr seid und das Smartphone nicht nutzen könnt? Auch daran haben die Entwickler gedacht: Denn wenn der Countdown abgelaufen ist und das Smartphone keinen Empfang hat, werden dennoch die Notfallkontakte informiert. Diese sehen dann die Nachricht als Grund, den letzten bekannten Standort des Smartphones und den zuletzt bekannten Akkustand.

Mein Tipp: Bevor ihr so etwas aktiviert, sagt den Notfallkontakten auch auf herkömmlichen Weg Bescheid 😉

