Google zeigt den Apple iPager: So hat sich Google über das ‚rückständige‘ iPhone lustig gemacht (Video)

Google versuchte über einen langen Zeitraum, Apple von der RCS-unterstützung zu überzeugen und hat dabei auch den Weg an die Öffentlichkeit mit kuriosen Methoden gewählt. In der Hochphase ist man dazu übergegangen, die Fakten mehr oder weniger witzig aufzubereiten und Apple somit unter Druck zu setzen – zunächst mit überschaubarem Erfolg. Der Spot rund um den rückständigen iPager bildete den Höhepunkt.



Apple soll RCS in iMessage integrieren, um einen modernen Kommunikationsstandard zwischen dem unter iOS dominierenden iMessage (vor allem in den USA) und Android zu schaffen, denn bisher werden lediglich SMS und MMS als Fallback verwendet. Wir hatten die gesamte Thematik hier im Blog schon mehrfach beleuchtet und auch die Notwendigkeit in Frage gestellt, aber genauso wie sich Apple vehement weigerte, gab Google die Bemühungen nicht auf. Denn wenn sich RCS durchsetzen soll, ist man auf Apples Unterstützung angewiesen.

RCS mag zwar auf Milliarden Android-Smartphones zur Verfügung stehen, aber ohne die Unterstützung auf Apples iPhone wird man die Technologie als offiziellen SMS- oder MMS-Nachfolger nicht durchsetzen können. Man dürfte schon seit Jahren hinter den Kulissen einseitig verhandelt haben, denn Apple zeigte sich alles andere als offen bzw. verhandlungsbereit. Also hat man den Weg an die Öffentlichkeit gewählt, um medialen Druck auf Apple aufzubauen. Und der war immer wieder sehenswert, ähnlich wie die Bestphonesforever-Kampagne mit Pixel und iPhone.

Im vergangenen Jahr hatte man eine Plakat-Kampagne in den USA gestartet und längst die Glaubensfrage zwischen „blue Bubble“ und „green Bubble“ ausgerufen. Apple weigert sich allerdings weiterhin, weil die iPhone-Nutzer auf direktem Weg nicht von einer RCS-Unterstützung profitieren würden. Indirekt hingegen schon, denn erst dann können sie per iMessage auf modernem Weg mit Android-Nutzern kommunizieren.









Nachdem man mit Webseiten begann, Anzeigen schaltet und selbst eine große Plakatkampagne in den USA startete, geht es nun mit einem wirklich fiesen Werbespot weiter. Man bewirbt den iPager, der ebenso rückständig wie die neuen iPhones ist, wenn es um das Thema Messaging geht. Apple nutzt veraltete Technik und sorgt somit dafür, dass die Kommunikation zwischen Android- und iOS-Nutzern albtraumhaft eingeschränkt ist: Keine Verschlüsselung, schlechte Gruppenchats, verpixelte Videos und mehr. Ein echter Frontalangriff.

Apple ließ sich davon niemals beeindrucken, doch der öffentliche Druck hat dennoch gewirkt – denn bekanntlich haben sich nicht nur die Nutzer zunehmend damit beschäftigt, sondern auch die diversen Regulierungsbehörden. Um diesen zuvorzukommen, hat Apple kürzlich völlig überraschend die RCS-Unterstützung für das iPhone angekündigt. Zwar gibt es kaum Details und von einer Integration in iMessage ist keine Rede, aber der Stein kam ins Rollen.

Nach meiner Beobachtung der US-Kommentarspalten hat sich der Wind ein wenig gedreht, denn während man zunächst Google als Messenger-Verlierer sah, herrscht mittlerweile eher Unverständnis, warum Apple die Blockade-Haltung lange Zeit nicht aufgab.

