Pixel: Googles Smartphones können vor Katastrophen warnen; so könnt ihr die Katastrophenwarnung aktivieren

Die Pixel-Smartphones bieten mit der Plattform Persönliche Sicherheit eine Reihe von Möglichkeiten, um die Nutzer vor Gefahren zu bewahren oder ihnen im Ernstfall zu helfen. Doch die App bietet nicht nur Features zur persönlichen Sicherheit des Einzelnen, sondern kann auch die Masse vor Gefahren bzw. Katastrophen warnen. Wir zeigen euch, wie ihr die Katastrophenwarnung aktivieren könnt.



Wir haben euch kürzlich gezeigt, wie ihr mit der App „Persönliche Sicherheit“ einen Sicherheitscheck planen könnt, mit dem sich die Notfallkontakte nach Ablauf einer gesetzten Frist benachrichtigen lassen. Die App hat aber auch einen mehr-oder-weniger globalen Modus, der die Nutzer vor einer bekannten oder herannahenden Gefahr warnen kann. Die Rede ist von der Katastrophenwarnung, die bei Notfälle oder Naturkatastrophen warnen kann. Dazu gehören Dinge wie Erdbeben, Feuer, Tornados, Überflutungen, Amokläufe und sonstige Gefahren in der Umgebung.

So aktiviert ihr die Katastrophenwarnungen

Ich denke, es ist eine sehr gute Idee, diese Katastrophenwarnungen zu aktivieren und dauerhaft eingeschaltet zu lassen. Wenn ihr das nutzen möchtet, dann öffnet auf eurem Pixel-Smartphone die App „Persönliche Sicherheit“, klickt in der unteren Navigationsleiste auf „Funktionen“ und wählt dann im Hauptfenster den Punkt „Katastrophenwarnung“ aus. Es lässt sich nicht auf bestimmte Katastrophen einschränken (was auch nicht wirklich sinnvoll wäre), sondern nur global aktivieren oder deaktivieren.

Damit das funktionieren kann, muss die App Zugriff auf euren Standort erhalten, um euch wirklich nur vor Gefahren in unmittelbarer Umgebung zu warnen.

