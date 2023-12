Ein überdimensionales Chrome-Logo: So hat Google in Las Vegas zur F1 auf ‚The Sphere‘ geworben (Video)

Googles Marketing setzt nicht nur auf klassische Werbeformen, sondern ist mittlerweile auch dafür bekannt, zu besonderen Anlässen keine Kosten und Mühen zu scheuen, um die eigenen Produkte entsprechend zu platzieren. Kürzlich hatte der Browser Google Chrome seinen ganz großen Auftritt – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Video zeigt, wie sich das beeindruckende Gebäude „The Sphere“ in ein gigantisches Chrome-Logo verwandelt hat.



Viele Leser werden sicherlich schon von The Sphere gehört haben, einer erst vor wenigen Wochen eröffneten Veranstaltungshalle in Las Vegas. Das kugelförmige Gebäude weiß mit allein schon mit seiner Höhe von 112 Metern und einem „Durchmesser“ von 157 Metern zu beeindrucken. Die Veranstaltungshalle bietet Platz für 20.000 Zuschauer und ist in den ersten Wochen mehr oder weniger exklusiv für U2 reserviert. Das eigentliche Highlight ist aber die äußere Kuppel, die mit nicht weniger als 57,6 Millionen LEDs bestückt ist und damit als das weltweit größte LED-Display überhaupt gilt.

Anlässlich des Formel 1-Rennen in Las Vegas vor zwei Wochen hatte unter anderem Google das Außendisplay als Werbefläche gemietet. Passenderweise hat man ein Produkt beworben, dessen Logo für die Sphere-Oberfläche wie geschaffen war. Die gesamte Kugel verwandelte sich in ein überdimensionales Chrome-Logo, das noch dazu schnell rotierte und in der Nähe sicherlich nicht schön anzusehen war. Aus der Ferne allerdings (siehe obiges Video) war es mehr als beeindruckend. Zusätzlich kreiste passend zu Googles McLaren-Sponsorship ein McLaren F1-Wagen um das Logo herum.

Glaubt man aktuellen Berichten, schlägt so eine Werbeeinschaltung mit 450.000 Dollar pro Tag zu Buche. Nicht wenig Geld, aber den Werbewert dürfte das locker aufwiegen – gerade in den ersten Wochen des Sphere-Hypes und das Formel 1-Wochenende.

Letzte Aktualisierung am 2.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!