Google One: Das passiert, wenn ihr das Speicherplatz-Abo kündigt oder euch der Speicherplatz ausgeht

Wem der von Google kostenlos angebotene Speicherplatz von 15 Gigabyte ausgeht, kann diesen durch Abschluss eines kostenpflichtigen Google One-Abos um eines von mehreren Kontingenten erweitern. Auch wenn die Vorteile zum Teil unterschiedlich sind, ist es doch hauptsächlich der gebotene Zusatzspeicherplatz, der die einzelnen Pakete voneinander unterscheidet. Mit 100 GB kommt man schon recht weit, mit 200 umso mehr und mit 2 TB dürften die allermeisten Nutzer für lange Zeit ausgesorgt haben.

Wie ich vor wenigen Tagen geschrieben habe, hat Google One eine sehr hohe Kundenbindung, denn auf den zusätzlichen Speicherplatz dürften die allermeisten Nutzer nicht verzichten können – oder etwa doch? Die große Frage in diesem Fall ist, was mit den gespeicherten Dateien passiert, wenn ihr das Abo kündigt oder auf eine kleinere Stufe wechselt, die nicht über genügend Speicherplatz verfügt. Die Antwort ist tatsächlich sehr einfach: Gar nichts.

Alle Ihre Dateien bleiben sicher, aber Sie können keine neuen Dateien speichern.

Natürlich gibt es starke Einschränkungen, siehe nächster Absatz, aber die bereits in der Cloud abgelegten Dateien sind erst einmal nicht gefährdet und werden von Google weder gelöscht noch in irgendeiner Form blockiert. Und das offenbar ohne jegliche zeitliche Grenze. So lange das Google-Konto aktiv ist, bleiben die Dateien erhalten.









Die Google-Apps wechseln in den Nur-Lesen-Modus

Gmail: Sie können keine Nachrichten mehr senden oder empfangen. An Sie gesendete Nachrichten werden an den Absender zurückgeschickt.

Sie können keine Dateien mehr in den folgenden Tools erstellen: Google Docs, Google Tabellen, Google Präsentationen, Google Zeichnungen, Google Formulare und Jamboard.

Bis Sie Ihre Speicherplatzbelegung reduzieren, können Ihre Dateien von niemandem bearbeitet oder kopiert werden.

Das klingt doch insgesamt recht komfortabel. Ihr habt also weiterhin Zugriff auf alle eure Dateien, könnt aber keine neuen hochladen, dementsprechend auch keine in der Cloud abzulegenden E-Mails senden oder empfangen und es lassen sich auch keine Veränderungen vornehmen. Sobald das gebuchte Kontingent die abgelegte Menge wieder abdeckt, werden alle Einschränkungen zurückgenommen.

Es ist natürlich fraglich, ob es nicht tatsächlich eine Grenze gibt, die in den Support-Dokumenten nicht erwähnt wird. Denn was würde die Nutzer daran hindern, für einen Monat 20 oder 30 TB zu buchen, den virtuellen Speicher zu füllen, das Abo zu beenden und diesen somit als Datenspeicher / Backup zu nutzen? So lange man sich einmal alle zwei Jahre einloggt, sollte das kein Problem sein. Das soll natürlich nicht als Aufruf verstanden werden, dies auszuprobieren.

