Google One & YouTube Premium: Neue Gratis-Abos starten – aber das spricht gegen YouTube Premium

Zuletzt wurde die Abo-Plattform Google One mehrfach erweitert und mit neuen Vorteilen bestückt, die alle zahlenden Nutzer im Rahmen ihres Abos ohne weitere Kosten zusätzlich erhalten. Gerade die jüngsten Schritte lassen vermuten, dass auch YouTube Premium ein Teil von Google One werden könnten. Das scheint Stand heute aber eher unwahrscheinlich – und das aus mehreren Gründen.



Google One ist vor einigen Jahren als reines Speicherplatz-Abo gestartet, das neben der Kontingent-Erweiterung nur wenige zusätzliche Vorteile bot. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Vorteile dazu, die vom Google Store-Rabatt über exklusive Angebote, den Dark Web Scanner und das VPN bis hin zu zusätzlichen Google Fotos-Funktionen reichen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Google One um Fitbit Premium und Nest Aware erweitert wird.

Gerade die letzte Erweiterung war sehr überraschend, denn Google One nimmt die bisher nur separat zu buchenden Abos in das bestehende Angebot auf und bietet sie ohne Zusatzkosten an. So kostete allein schon Fitbit Premium 9,99 Euro pro Monat und ist nun „kostenlos“ im 2 TB Google One-Abo zu haben, das ebenfalls mit 9,99 Euro zu Buche schlägt. Rechnen wir Nest Aware dazu, dann zahlen die Nutzer, die bisher alle drei Abos oder auch nur zwei davon hatten, nun deutlich weniger.

Daher drängt sich die Frage gerade zu auf, wann YouTube Premium zu Google One kommt – und das womöglich auch noch als kostenloses Goodie oben drauf. Offiziell gibt es dazu keinerlei Informationen, aber ich lehne mich einmal aus dem Fenster und gebe die folgende Antwort: Niemals. Und dafür gibt es gleich mehrere gute Gründe.









Das spricht gegen YouTube Premium in Google One

Zuerst wäre der Preis zu nennen. Denn YouTube Premium kostet allein schon mehr als das Google One-Abo. Dazu kommt, dass die Kostenseite bei YouTube erheblich höher ist, als bei anderen Diensten. Denn weil sich die Nutzer Werbefreiheit erkaufen, muss die gesamte Infrastruktur dadurch finanziert werden. Weil auch YouTube Music dabei ist, wollen auch die Rechteinhaber der gestreamten Musik entlohnt werden. Selbst mit großzügiger Subvention (für die es für Google aus heutiger Sicht keinen Grund gibt), würde sich das niemals rechnen.

Der zweite Punkt ist, dass ein Medien-Abo derzeit nicht zu Google One passt, dessen zahlreiche weitere Vorteile eher bestehende Produkte erweitern. Rein organisatorisch könnte der wichtigste Punkt aber auch hinter den Kulissen liegen: YouTube ist unter dem Dach von Google ein eigenständiges Unternehmen, das sogar einen eigenen CEO hat. Und weil sowohl Google One als auch YouTube Premium sehr erfolgreich sind, gäbe es für Google überhaupt keinen Grund, die beiden zusammenzulegen.

Das spricht für YouTube Premium in Google One

Abgesehen von den Träumen der Nutzer eigentlich nichts. Die einzige Möglichkeit, die ich sehen würde, wäre ein Kombi-Angebot mit einem gewissen Rabatt. Doch ich habe die Kostenstruktur von YouTube Premium bereits angesprochen und denke nicht, dass da viel Spielraum für einen Rabatt wäre, den die Nutzer als angemessenen Anreiz empfinden würden. Daher wiederhole ich meine Gesamteinschätzung: YouTube Premium wird kein Teil von Google One.

