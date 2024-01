Google One & YouTube: Bald 100 Millionen Abonnenten und YouTube Premium als starker Wachstumsmotor

Google hat die aktuellen Quartalszahlen veröffentlicht und parallel dazu einige interessante Einblicke gegeben, wie sich diese zusammensetzen. Dabei kam auch ein umbenannter Geschäftsbereich zur Sprache, der unter anderem die Abos von Google One und YouTube Premium umfasst. Laut CEO Sundar Pichai hat Google One knapp 100 Millionen Abonnenten und YouTube Premium wird zum Wachstumsmotor.



Die aktuellen Google-Quartalszahlen zeigen ein hohes Wachstum in allen wichtigen Bereichen vom Werbegeschäft über Cloud bis hin zu den Alphabet-Unternehmen (ja, sogar die Google-Schwestern konnten den Umsatz mehr als verdoppeln). Der lange Zeit als „Google other“ bezeichnete Geschäftsbereich heißt nun „Google subscriptions, platforms and devices“ und trug allein im letzten Quartal 10,79 Milliarden Dollar zum Umsatz bei. Mehr als Google Cloud oder die gesamten YouTube-Werbeeinnahmen.

Jetzt hat sich Google-CEO Sundar Pichai zur Geschäftsentwicklung dieses Bereichs geäußert: Die Abo-Plattform Google One steht wohl kurz vor dem Sprung auf 100 Millionen zahlende Nutzer, wobei er allerdings keine Details genannt hat. Das kleinste Abo kostet 1,99 Dollar pro Monat, sodass allein Google One mindestens 200 Millionen Dollar pro Monat umsetzen wird. Aber auch YouTube Premium ist ein Wachstumstreiber. Laut Pichai ist YouTube ein „key driver“, was sicherlich auch an den jüngsten Maßnahmen mit dem Werbeblocker-Blocker hängt.

Google One soll in Kürze „mehr KI-Funktionen enthalten“ und dadurch ein weiteres starkes Wachstum hinlegen. Das können wir wohl als Bestätigung zu den kürzlichen Spekulationen werten, dass Bard Advanced ein Teil von Google One wird und somit vielen Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen könnte.

