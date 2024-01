Google streckt Infrastruktur: Server werden jetzt länger genutzt und mehrere Milliarden Dollar eingespart

Die Google-Mutter Alphabet hat gestern Abend wirklich glänzende Quartalszahlen vorgelegt, die sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zulegen konnten. Wachstum gibt es in fast allen Bereichen, aber man hat auch die Ausgaben gesenkt und Abschreibungen gestreckt: Wie man nun mitgeteilt hat, wurde das unter anderem durch eine längere geplante Nutzung der Server und des technischen Equipments erreicht.



Die Google-Mutter Alphabet konnte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um ganze 13 Prozent steigern, den Gewinn um ganze 50 Prozent und die Marge ist von 23 Prozent auf 27 Prozent gestiegen. Der enorme Anstieg resultiert hauptsächlich aus Kostensenkungen, die nicht nur aus den gekündigten Mitarbeitern bestehen, sondern auch aus einer Neubewertung der gesamten technischen Infrastruktur. Wie man jetzt verkündet hat, wird diese länger genutzt:

In January 2023, we completed an assessment of the useful lives of our servers and network equipment and adjusted the estimated useful life of our servers from four years to six years and the estimated useful life of certain network equipment from five years to six years. This change in accounting estimate was effective beginning in fiscal year 2023, and the effect was a reduction in depreciation expense of $983 million and $3.9 billion.