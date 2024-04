Mein Gerät finden: Googles neues Netzwerk findet auch eure verlegten Geräte in unmittelbarer Nähe (Videos)

Google hat gestern den Startschuss für das ‚Mein Gerät finden‘-Netzwerk gegeben, das in den nächsten Wochen weltweit für alle Nutzer ausgerollt wird und genau das tun soll, was der Name suggeriert: Mein Gerät finden. Das funktioniert aber nicht nur mit verlorenen Geräten an fernen Orten, sondern auch innerhalb der eigenen vier Wände – wenn die notwendigen technischen Voraussetzungen gegeben sind.



Mit Googles derzeit hochfahrenden Netzwerk Mein Gerät finden sollen sich Smartphones, Tablets, in Kürze Bluetooth-Tracker und weitere Geräte weltweit aufspüren lassen, selbst wenn sie über keine aktive Internetverbindung verfügen oder gar ausgeschaltet sind. Doch während man wohl nur selten technische Dinge in weiter Entfernung verliert oder diese entwendet werden, kann die Suche in den eigenen vier Wänden schon zum festen Ritual gehören. Aber auch dabei kann das Netzwerk helfen.

Geräte in unmittelbarer Nähe finden

Viele Menschen kennen das: Ihr wisst genau, dass der Autoschlüssel sich in der Wohnung befinden muss – sonst hättet ihr kaum nach Hause kommen können. Aber wo? Googles ‚Mein Gerät finden‘ kann euch nicht nur sagen, dass sich der Schlüssel in der Wohnung befindet, sondern diesen auch Zentimeter-genau lokalisieren. Und so könnt ihr wie im obigen Video gezeigt mit dem Smartphone auf die Suche gehen, das euch durch Formen und Text zeigt, wenn ihr euch dem Gerät nähert.

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sich ein Bluetooth-Tracker am Produkt befindet oder das Gerät selbst über diese Funktion verfügt. Je nach technischer Voraussetzung kann auch ein akustisches Signal abgegeben werden, was das Aufspüren dann natürlich besonders leicht macht.









Entfernung vom Nest-Produkt

Um herauszufinden, ob sich ein Gerät bei euch zu Hause findet, müsst ihr aber nicht unbedingt selbst vor Ort sein. Denn über die App lässt sich eines der kompatiblen Nest-Produkte ansteuern und darüber herausfinden, wie weit es von diesem entfernt ist bzw. wann es sich zum letzten Mal gezeigt hat. Das funktioniert sehr ähnlich wie beim vorherigen Punkt, aber mit dem kleinen Unterschied, dass sich das Nest-Gerät nicht selbst zum gesuchten Objekt bewegen kann. Zumindest noch nicht (man denke nur an Amazons fliegendes Smart Display).

Ich denke, dass das Netzwerk mit solchen Funktionen in den nächsten Monaten noch sehr interessant werden könnte. Natürlich muss man nicht jedes wichtige Objekt mit einem Bluetooth-Tracker versehen, vor allem dann nicht, wenn es sich um eher unbewegliche Gerätschaften handelt. Viel wichtiger wird es langfristig sicherlich sein, dass solche Tracker schon in den jeweiligen Produkten integriert sind.

