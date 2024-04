Android Auto: Google Assistant wird gesprächig – Textnachrichten werden aktuell doppelt vorgelesen (Bug?)

Googles Infotainment-Plattform Android Auto dürfte von den meisten Nutzern hauptsächlich per Sprache gesteuert werden, was sowohl für die grundsätzlichen Aufgaben als auch das Diktieren von Nachrichten oder anderen Meldungen gilt. Solltet ihr dazugehören, habt ihr in diesen Tagen vielleicht einen lästigen Bug bemerkt, der sich jetzt bei immer mehr Nutzern zeigt: Die Sprachnachrichten werden gleich doppelt vorgelesen.



Das Diktieren von Sprachnachrichten im Auto kann zwar sehr praktisch sein, aber auch schnell zu einer Herausforderung werden, wenn man sich einmal beim Diktat vertut oder etwas falsch verstanden wird. Aus diesem Grund werden Sprachnachrichten vor dem Verschicken noch einmal vorgelesen, sodass es zu keinen Missverständnissen oder Lachern beim Empfänger kommt. Normalerweise ist es so, dass man das Versenden aktiviert, die Nachricht dann vorgelesen und noch einmal zur letzten Bestätigung nachgefragt wird.

In diesen Tagen ist es allerdings so, dass es nicht beim einmaligen Vorlesen bleibt, sondern die Nachricht als Bestätigung für den Versand noch ein weiteres Mal vorgetragen wird. Dann zwar ohne eine Möglichkeit der Korrektur, denn es wurde ja bereits verschickt, aber dennoch noch einmal in voller Länge. Je nach Länge der Nachricht kann das sicherlich lästig sein, denn immerhin hört man die Nachricht mitsamt des eigenen Diktats dann schon zum dritten Mal.

Insgesamt sicherlich kein großes Problem und lediglich für Vieltexter relevant, aber dennoch ist es ein Bug, den man bald beheben sollte. Allerdings gibt es bisher von Google noch keine offizielle Bestätigung zu diesem Problem, sodass es möglicherweise vielleicht auch ein Feature ist, das sich bisher nicht abstellen lässt.

