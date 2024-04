Android Auto: Die Google Maps Navigation wurde zur einzigen Navi-App – Bug fehlleitete Sprachanweisungen

Nutzer der Infotainment-Plattform Android Auto haben bei der Auswahl von Apps zur Navigation mittlerweile eine größere Auswahl und können sich auch für eine Lösung außerhalb des Google-Ökosystems entscheiden. Doch wie jetzt bekannt wurde, gibt es schon seit mehreren Tagen einen Bug, der jegliche Navigationsanweisungen durch Google Maps jagt – das gilt auch für Waze.



Im Auto spielt die Sprachsteuerung eine große Rolle, sodass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass viele Nutzer ihre Apps entsprechend verbal und nicht per Touchdisplay bedienen – das gilt natürlich auch für die Navigation. Wer das allerdings in den letzten Tagen getan hat und nicht Google Maps verwendet, könnte sich gewundert und vielleicht auch geärgert haben. Denn ein Bug hat die Standard-App ignoriert und jegliche Navigationsanweisungen an Google Maps gesendet.

Das bedeutet, dass jede neue Zieleingabe, Zielanpassung, Zwischenrouten oder sonstige Dinge, die man einer Navigations-App per Sprachanweisung während der Fahrt mitteilt, mit Google Maps ausgeführt wurden und nicht bei der selbstgewählten App ankamen. Dabei hilft es auch nicht, wenn ihr etwa „Navigiere mit Waze nach…“ oder etwas Ähnliches sagt. Mittlerweile soll der Bug wohl bei ersten Nutzern behoben sein, wobei wohl die Version 15.13.46.28 der Google-App den Fix beinhalten könnte. Ein offizielles Statement gibt es dazu aber nicht.

Man muss sich schon fragen, wie es zu solch einem Fehler kommen kann, denn ganz offensichtlich wird Google Maps unter Android Auto nach wie vor bevorzugt – unabhängig von den Standardeinstellungen. Gut möglich, dass im Hintergrund an genau solch einer Funktion gearbeitet wird, die eine Google Maps-Abfrage durchführt, bevor eine andere Navi-App gestartet wird.

» Google Maps Navigation: So will Google Phantomstaus verhindern – soll Autofahrern ein Tempo vorgeben

» Google Maps Streetview: So könnt ihr Häuser verpixeln lassen – Widerspruch einlegen in wenigen Schritten

Letzte Aktualisierung am 6.04.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]