Brainwriting: Kreativ arbeiten mit Google

In einer Welt, in der Innovation der Schlüssel zum Erfolg ist, suchen Unternehmen ständig nach neuen und effektiven Methoden, um Ideen zu generieren und Probleme zu lösen. Die Methode des Brainwriting stellt dabei eine Alternative zum klassischen Brainstorming dar. Diese kollaborative Technik zielt darauf ab, das kreative Potenzial eines Teams zu nutzen, um innovative Lösungen hervorzubringen. Diese Methode lässt sich in die heutige innovative Arbeitskultur integrieren.



Was ist Brainwriting?

Brainwriting ist eine Methode zur Ideenfindung, bei der Teilnehmer schriftlich Ideen aufschreiben, anstatt sie verbal zu äußern. So kommen nicht nur die lautesten Teilnehmer zu Wort, sondern jeder hat die Möglichkeit die eigenen Ideen frei zu formulieren. Durch die ruhige Atmosphäre können Teilnehmer ihre Gedanken in Ruhe formen, ohne unterbrochen zu werden. Die Ideen werden aufgeschrieben und erst in einem folgenden Schritt mit anderen Teilnehmern geteilt.

Wie funktioniert Brainwriting?

Schritt 1: Vorbereiten der Session

Die Namen aller Teilnehmer sollten jeweils eine eigene Spalte an Notizzetteln für ihre Ideen erhalten. So hat jeder Teilnehmer einen festen Ort, um die Ideen aufzuschreiben.

Schritt 2: Brainwriting beginnen

Das Problem wird vorgestellt und die erste Brainwriting-Runde von 5 Minuten gestartet. Teilnehmer schreiben ihre Ideen auf, ohne sie mit anderen zu teilen.

Schritt 3: Ideen weitergeben

Wenn der Timer ertönt, geben alle Teilnehmer ihre Ideen an die Person auf ihrer rechten Seite weiter. Dann können die Teilnehmer Notizen unter den vorherigen Ideen hinzufügen und durch eigene Gedanken erweitern.

Schritt 4: Ideen gruppieren und diskutieren

Führe diese Schritte mehrere Runden lang durch. Danach können alle Ideen im Team diskutiert werden. Die Ideen können auch gruppiert werden, beispielsweise nach Thema oder ihrer Umsetzbarkeit.

Google Tools und Brainwriting

Mithilfe der zahlreichen Google Tools und Integrationen lässt sich Brainwriting auch digital durchführen, sodass Teilnehmer beispielsweise gleichzeitig auf Ideen in Google Docs zugreifen und Ideen in Echtzeit festhalten können. Diese digitale Umgebung fördert die Zusammenarbeit und ermöglicht es den Teilnehmern, sich gegenseitig zu inspirieren und Ideen zu verbessern.

Auch die Verwendung von künstlicher Intelligenz kann dabei helfen, Ideen zu helfen, Muster zu erkennen und Ideen weiter auszubauen. Mithilfe von Googles Gemini können Teilnehmer ihre Ideen mit der KI teilen und weiterentwickeln. Dies kann eine gute Ergänzung der Brainwriting-Methode darstellen.

Brainwriting Vorlagen

Neben den Google Tools finden sich auch weitere Anbieter, die Vorlagen für die Brainwriting Methode anbieten. Es kann hilfreich sein, eine Brainwriting Vorlage zu verwenden, um Teilnehmern eine klare Struktur für die Ideenfindung zu geben. So verwenden die Teilnehmer nicht nur denselben digitalen Workspace, sondern können ein vorgefertigtes Template einfach ausfüllen. Dies erleichtert den kreativen Prozess rund um die Ideenfindung.

Insgesamt stellt das Brainwriting eine effektive Kombination aus traditionellen und modernen Methoden zur Ideenfindung dar. Mithilfe von innovativen Technologien lassen sich klassische Methoden erweitern und fördern die Zusammenarbeit für hybride und online Teams.