Google Wallet: Verknüpfte Tickets und Eintrittskarten kommen – externe Anbieter können Infos nachschieben

Innerhalb der Plattform Google Wallet lassen sich viele unterschiedliche Tickets, Pässe, Eintrittskarten oder sonstige Dinge hinterlegen, die über die App einfach hinzugefügt, verwaltet und auch abgerufen werden können. Jetzt zeigt sich eine neue Funktion, die das automatische Hinzufügen von Tickets oder zusätzlichen Informationen für externe Anbieter ermöglicht. Das soll nur dann funktionieren, wenn der Nutzer bereits eine Verbindung zum jeweiligen Anbieter hat.



Google Wallet wird ein neues Feature erhalten, das sich in diesen Tagen bei ersten Nutzern als „Linked Passes“ zeigt und eine Verknüpfung zwischen einzelnen Tickets und sonstigen hinterlegten Karten herstellen soll. Als Beispiel gibt man etwa an, dass zu einer Eintrittskarte auch gleich das Parkticket oder sonstige weitere Karten verknüpft und dann gebündelt gezeigt werden können. Damit diese Zuordnung funktionieren kann, sollen externe Anbieter ein solches zusätzliches Ticket automatisch integrieren können.

Auto Linked Pass is grouped with the primary pass with a callout above the primary pass informing the user that a new pass has been linked. This is supported by the following pass types: Event, Boarding, Transit, Offer, Gift card, Loyalty, and Generic. Example use cases include: