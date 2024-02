Android: Google startet neues Customizer-Tool – hier könnt ihr euren eigenen Bugdroid erstellen (Beispiele)

Wer an Googles Betriebssystem Android denkt, dürfte in vielen Fällen den sympathischen grünen Android-Roboter vor Augen haben, der als Bugdroid bekannt ist – aber eigentlich gar nicht so heißt. Im vergangenen Jahr hat Google dem Betriebssystem einen ganz neuen Markenauftritt verpasst und jetzt hat man ein spaßiges neues Tool veröffentlicht: Klickt euch in nur vier Schritten euren eigenen Android-Roboter zusammen.



Der Android-Roboter heißt offiziell The Bot und war durch seine einfache und dennoch freundliche Darstellung schon immer eine Art Sympathieträger des Betriebssystems. Unvergessen sind die Zeiten von Androidify, in denen eigene Varianten des Roboters zusammengeklickt werden konnten. Jetzt bringt Google diese mit einem neuen Tool in einer modernen Variante zurück. Mit nur wenigen Klicks könnt ihr euch einen eigenen Roboter erstellen und dabei vielleicht auch einen Avatar für euch selbst zusammenklicken.

Im Android Customizer-Tool stehen 25 verschiedene Körper, 20 Kleidungsstücke, 20 Accessoires sowie ebenfalls 20 Zubehörteile zur Verfügung, aus denen ihr jeweils eines auswählen könnt. Mit Ausnahme des Körpers könnt ihr das aber auch weglassen. Oben seht ihr einige meiner recht bunten Beispiele und allein aus diesen wenigen Elementen könnt ihr euch mehrere Hunderttausend Varianten zusammenklicken – eine gewisse Einzigartigkeit ist also machbar 🙂

Schaut mal vorbei. Euer fertiges Werk könnt ihr anschließend herunterladen oder auch per QR-Code teilen.

