YouTube Kids: Die App für Smart TVs wird eingestellt – junge Nutzer sollen Kinderprofil bei YouTube nutzen

Google betreibt seit einigen Jahren die Plattform YouTube Kids die sich direkt an Kinder richtet und im besten Fall nur altersgerechte Inhalte in einer angepassten Oberfläche bietet. Jetzt hat man angekündigt, dass die entsprechende App für Smart TVs schon bald eingestellt wird. Stattdessen sollen die jungen Nutzer bzw. deren Eltern die Standard-App mit Kinderprofil verwenden.



Die Videoplattform YouTube Kids ist eine gute Sache, das werden viele Eltern bestätigen können. Denn darin finden sich altersgerechte Inhalte in einer nutzerfreundlichen und sicheren Oberfläche. Die App gibt es sowohl für Smartphones als auch im Browser sowie auf Smart TVs. Letzte wird allerdings schon bald eingestellt, sodass die jungen Nutzer und deren Eltern auf die große App wechseln müssen, die sich auf vielen Mediengeräten befindet.

Die YouTube-App für Smart TVs oder Spielekonsolen bietet schon seit langer Zeit die Möglichkeit eines Profilwechsels an und wird diese Funktion dazu nutzen, YouTube Kids innerhalb dieser App nachzubauen. Wird auf das Kinderprofil gewechselt, soll sich auch die Oberfläche entsprechend anpassen und die Videoauswahl gefiltert werden. Wie gut das funktioniert und ob die App dann tatsächlich in ihrer Gesamterscheinung in Richtung YouTube Kids geht, bleibt abzuwarten.

Die Einstellung der eigenständigen YouTube Kids-App für Smart TVs soll im Juli erfolgen. Erstmals angekündigt hat man das übrigens im Februar 2023 (!) und wollte es innerhalb weniger Wochen ausrollen.

[YouTube Support]

Letzte Aktualisierung am 27.02.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!