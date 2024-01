Pixel-Aktion: Jetzt Pixel 8 (Pro) in Mint bestellen und Gratis Pixel Buds A + 100 Euro Eintauschprämie erhalten

Google hat vor wenigen Tagen recht überraschend eine neue Farbe für die aktuelle Pixel-Generation eingeführt und die Pixel 8-Smartphones in Mint auf den Markt gebracht. Wer sich für die neue Farbe begeistern kann, kann nur noch wenige Tage eine Aktion mitnehmen, im Rahmen derer ihr sowohl Gratis Pixel Buds A als auch eine zusätzliche Eintauschprämie von 100 Euro erhaltet.



Schon weit vor der damaligen Präsentation der Pixel 8-Smartphones wurde über eine vierte Farbe spekuliert, bei der auch Mint immer wieder erwähnt wurde. Auch in der Wallpaper-Auswahl sowie der offiziellen Auswahl der Schutzhülle gibt es Mint-Motive, zu denen es bisher kein passendes Smartphone gab. Das hat sich jetzt geändert, denn Google hat die Pixel 8-Smartphones in Mint vorgestellt, wobei recht überraschend sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro in dieser neuen Farbe erhältlich sind.

Bei Media Markt gibt es nur wenige Tage lang eine Pixel 8-Aktion, bei der ihr zusätzlich zum Smartphone die smarten Kopfhörer Pixel Buds A Gratis erhaltet – das tendiert in die Richtung der damaligen Vorbestelleraktion. Außerdem erhaltet ihr im Aktionszeitraum zusätzlich 100 Euro Eintauchbonus bei Rückgabe eures alten Smartphones. Das kann sich doch sehen lassen und könnte sicherlich ein Grund sein, schon in den ersten Tagen zum neuen Gerät zu greifen.

» Pixel 8 bei Media Markt

